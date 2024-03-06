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社會 社會焦點 保障人權

酒國昆凌反擊！承認「我愛紅娘網」結識富商　「要結婚不是包養」

▲▼ 台中「酒國昆凌」爆2度詐欺富商，現身召開記者會。（圖／記者許權毅攝）

▲酒國昆凌今日開記者會反擊，稱雙方是在我愛紅娘網上認識，自己是要找人結婚，不是包養，都是正常交往。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者許權毅／台中報導

台中張姓女子曾任酒店公關，還有綽號叫「酒國昆凌」，她多年前涉詐騙富商數千萬，與富商和解後獲判緩刑2年確定。但近日又有台商向媒體爆料，在包養網認識自稱「前議長乾妹」的張女，被詐數十萬。而張女原訂昨天（5日）就要召開記者會說明，卻臨時放鳥，今日同地點再開記者會終於準時出現，她現身反擊，認為台商說法只有2分真，不僅還原雙方認識過程，還強調自己是要找人結婚，不是包養。

張女今日打扮亮麗現身，一開始就先對昨天「放鳥」媒體一事道歉，她先解釋，昨日因為情緒不好，吃了很多安眠藥才睡著，後來狀況好轉，才會於昨晚發「吃鍋比YA照」，並決定今天對外說明。

▲▼ 台中「酒國昆凌」爆2度詐欺富商，現身召開記者會。（圖／記者許權毅攝）

張女在記者會上表示，與46歲保羅是在「我愛紅娘」網站上認識，不是包養網站。張女說：「我是想要結婚，我又沒有想要人家包養！」確實也因為是結婚為前提，會找尋經濟狀況良好的對象，兩人交往大約幾個月，有正常借貸關係大約40萬元左右。

▲▼ 台中「酒國昆凌」爆2度詐欺富商，現身召開記者會。（圖／記者許權毅攝）

張女認為，該報導（指《鏡週刊》報導）只有1、2分是真的，只能說大部分都不是真的，我會覺得只要我跟任何一個人接觸，我不可能說「我是小昆凌」，那大家誰敢接近我，只是我沒有跟他交代我是誰，他就覺得我在騙他，甚至告我。

張女說，就像我們一起去洗車，那篇報導說我盜對方的卡去刷，當時他人就在現場，是他叫我拿卡去刷，怎麼會是竊盜？

張女表示，相關證據都提供給律師，由律師處理，至於是否要和解，則還在協商階段。

▲▼ 台中「酒國昆凌」爆2度詐欺富商，現身召開記者會。（圖／記者許權毅攝）

▲記者會結束後，張女提著名牌包包離去。（圖／記者許權毅攝）

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