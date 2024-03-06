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社會 社會焦點 保障人權

「酒國昆凌」現身了！5大聲明沒剝皮富商：交往真誠付出情感

▲▼ 台中「酒國昆凌」爆2度詐欺富商，現身召開記者會。（圖／記者許權毅攝）

▲台中女子「酒國昆凌」爆2度詐欺富商，現身召開記者會。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者許權毅、黃資真／台中報導

台中市張姓女子（原姓沈）曾任酒店公關，有「酒國昆凌」之稱，曾有詐騙富商的前科，日前卻有另名台商爆料稱遭張女以母親病危住院等理由向他詐騙數十萬元，而張女稱召開記者會，卻一度放鳥媒體後，今(6)日終於現身說明，並強調交往過程「真誠付出情感」，並無詐財一事。

▲▼ 台中「酒國昆凌」爆2度詐欺富商，現身召開記者會。（圖／記者許權毅攝）

張女聲明稿如下：

本人於3月5日驟遭媒體於電子網路及平面媒體片面報導本人私生活領域交往情形，造成社會成本資源無謂耗費，內心至感不安，惟報導未與本人充分查證，內容未盡屬實，本人只得正式表達相關立場，以正視聽。

一、本人與保羅先生結識，係經紀公司安排介紹，本人認知該經紀公司介紹單身男性與女性結緣相識，類似現代紅娘機構性質，雙方結識過程合法。

二、保羅先生自稱為事業有成，社會經歷豐富的台商人士，願意經由相關公司尋覓伴侶，自應對自己行為充分負責，任何過度渲染均非為私領域必要舉止。

三、本人與保羅先生交往過程真誠付出情感，亦肯認保羅先生對本人應該待以真情，交往期間本人確因家用急需，向保羅先生商借現金前後約 40 萬元，本人曾一再表達借款會全額返還，彼此都有 Line 可以證明，絕非詐騙，此部分將來經司法程序，必能還本人清白。

四、保羅先生借款後，接收諸多不實訊息，以致產生誤會，遽然訴諸司法、媒體等程序，本人至感遺憾。惟彼此雖情誼無緣，但分手不出惡言，本人將於最近時日經由專業律師聯絡互動，償還款項，消彌誤會，僅謙卑期待雙方誤解就此了結，因誤會產生的傷害可以彌補，彼此回歸平靜生活。

五、最終感謝各位媒體近期對本人私領域事務之關心報導，本人經此事件未來對個人交遊會更謹慎互動，本人充分理解諸多長輩朋友受媒體採訪時所做意見表達，對於過往曾經照顧本人的許多長輩，在此一併致謝，謹期待還原社會安詳，並回歸本人生活平靜，再次感謝。

▲▼ 台中「酒國昆凌」爆2度詐欺富商，現身召開記者會。（圖／記者許權毅攝）

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