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大陸 大陸焦點 特派現場

兩會側寫／中外記者清晨4時等看李強報告　放大觀察每個細節

記者蔡儀潔／北京報導

清晨4時的北京飄著雨雪，氣溫只有零下2度，而天安門廣場附近的閘口，已有境外記者駐足排隊，為的是卡到更好的機位，報導大陸國務院總理李強的首份政府工作報告，尤其是「總理記者會被取消」的消息傳出，李強一言一行都被放大檢視。

▲▼2024大陸兩會，2024兩會,全國兩會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲4時許已有記者排隊等入場。（圖／記者蔡儀潔攝）

今年大陸全國兩會的重頭戲—第十四屆人大二次二會議開幕式今早9時舉行，「卡機位大戰」天沒亮就開打，不少媒體凌晨4點就到附近排隊，不過由於7時才開放入場，眾人一度苦惱該如何以最快速度抵達人民大會堂。

▲▼2024大陸兩會，2024兩會,全國兩會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲境外記者區的媒體們專心捕捉李強報告畫面。（圖／記者蔡儀潔攝）

今早明顯感受到，大陸全國人大開幕的媒體與會數，較4日的全國政協開幕多了不少。在軍樂團的吹奏下，大陸國家主席習近平、李強等常委和高官們入座，隨後李強開始他的報告。

總體來看，李強在報告時，沒有多餘的肢體動作，而是以鏗鏘有力的語調，唸完了今年的內容，全過程約50分鐘就結束，重點則放在經濟和民生問題。

▼ 李強在發表報告。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 李強,2024兩會,大陸兩會,大陸全國兩會,李強總理。（圖／記者蔡儀潔攝）

而就在去年的大陸全國兩會上，李強曾在「總理記者會」上，用約90分鐘回答了10道問題，侃侃而談、從容淡定的表現，外界多給予正面評價。

不過，隨著4日「總理記者會被取消」的消息傳出後，李強今年兩會上的「高光時刻」或許僅為5日上午的政府工作報告發表，這也是媒體大軍們爭相卡位，只為「再近一點點」觀察李強。

實際上，自大陸開設總理記者會以來，在這個場合留下了許多經典話語，譬如朱鎔基曾說，「我這裡準備了100口棺材，99口留給貪官，一口留給我自己」；李克強的「6億人收入說」等。

如今這個持續30年的政壇窗口被關上，留下的除了各種猜測、熱議，也關上媒體與中共高層直接交流的窗口。

至於今年的兩會，按大陸全國人大會議發言人婁勤儉的說法，社會的主要關切，在政府工作報告、計劃報告及預算報告，都有具體的回應。

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