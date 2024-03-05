李強1.6萬字報告聚焦經濟　要求地方政府「過緊日子」化解債務

▲大陸國務院總理李強在發表政府工作報告。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸總理李強今（5）早於全國人大開幕式上，發表上任後首次政府工作報告，共有約1.6萬字，重點放在經濟社會方面，除公布GDP增長目標為5%左右外，多次提到房地產和債務問題，並要求地方政府要習慣「過緊日子」，切實把資金用在刀刃上、用出實效來。另外，他還針對台灣議題重申「反台獨、和平發展、推進祖國統一」。

GDP增長目標5%左右

在復甦乏力的經濟現狀下，李強今日指出，2024年國內生產總值（GDP）增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支保持基本平衡。

李強指出，實現今年預期目標並非易事，需要政策聚焦發力、工作加倍努力、各方面齊心協力。

大陸2023年的經濟增長目標同樣設定為「5%左右」。李強當時曾指出，「要達到5%目標不是一件容易的事，需要倍加努力。」

▲今日上午大陸全國人大開幕式。（圖／記者蔡儀潔攝）

擴大對外開放和擴大內需

吸引外資是大陸經濟發展的重點之一，李強今日再度強調，要主動對接高標準國際經貿規則，穩步擴大制度型開放，增強國內國際兩個市場兩種資源聯動效應，鞏固外貿外資基本盤，培育國際經濟合作和競爭新優勢。

具體來看，在吸引外資上，李強說，要繼續縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施；擴大鼓勵外商投資產業目錄，鼓勵外資企業境內再投資；落實好外資企業國民待遇等。

李強還說，要把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來,更好統籌消費和投資,增強對經濟增長的拉動作用。在促進消費穩定增長方面，可鼓勵和推動消費品以舊換新、提振智能網聯新能源汽車、電子產品等大宗消費等。

今日報告中也提到由大陸國家主席習近平提出的「一帶一路」倡議。李強表示，要推動高質量共建 「一帶一路」走深走實，抓好支持高質量共建 「一帶一路」八項行動的落實落地。

化解重點領域風險

李強在報告中提到，2024年要「標本兼治」化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險，維護經濟金融大局穩定。實際上，上述三點正是大陸當前面臨的頭號難題。

李強具體闡述道，要優化房地產政策，對不同所有制房地產企業合理融資需求，要一視同仁給予支持；統籌好地方債務風險化解和穩定發展，進一步落實一攬子化債方案，妥善化解存量債務風險、嚴防新增債務風險；穩妥推進一些地方的中小金融機構風險處置。

在防範風險上，李強指出，要加快構建房地產發展新模式；建立同高質量發展相適應的政 府債務管理機制；提高金融風險防控能力。

▲外媒鏡頭下的李強。（圖／記者蔡儀潔攝）

解決「就業難」和「生育率低」

大陸疫情之後高企的青年失業率，引發國內外關注。對此，李強今日強調「就業是最基本的民生」，並提出，要突出就業優先導向，加大促就業專項政策力度；加強對就業容量大的行業企業支持；擴大新就業形態就業人員職業傷害保障試點等。

除就業這個民生問題外，李強在提到「生育率低」問題，要健全生育支持政策，優化生育假期制度，完善經營主體用工成本合理共擔機制，多管道增加托育服務供給，減輕家庭 生育、養育、教育負擔。

維護國安和社會穩定

國安和維穩一直是大陸政府相當重視的部分。李強今日指出，未來一年加強國家安全體系和能力建設；堅持和發展新時代 「楓橋經驗」 ，推進矛盾糾紛預防化解，推動信訪工作法治化，建設更高水平的平安中國。

港澳台和外交

對於港澳，李強指出，要繼續全面準確、堅定不移貫徹 「一國兩制」、「港人治 港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實 「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。

至於外界關注的台海問題，李強表示，要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一 個中國原則和 「九二共識」 ，堅決反對 「台獨」分裂和外來干涉， 推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益.深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。