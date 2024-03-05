解讀陸國防支出「連9年個位數增長」　低於美日每年刷新紀錄　

▲ 2024年大陸全國兩會人大開幕。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸第十四屆全國人民代表大會第二次會議今（5）日在北京舉行，近年世界局勢動盪，外界年年關注中國國防預算增幅，根據今年預算草案顯示，2024年全國財政安排國防支出預算16655.4億元，增長7.2%，增幅與去年持平。中國軍事學者指出，分析中國國防費增長是克制的，無意與其他國家開展軍備競爭，不像美日印不斷刷新軍費增長記錄。

根據公開數據，2017年至2024年之間，中國國防預算增幅依次是7%、8.1%、7.5%、6.6%、6.8%、7.1%、7.2%和7.2%。2016年國防預算增幅為7.6%，當年結束此前近5年來連續兩位數增長的局面，也是中國國防預算連續9年維持個位數增長。

十四屆全國人大二次會議新聞發言人婁勤儉昨4日在新聞發佈會上指出，近年來，為維護國家主權、安全、發展利益，適應中國特色軍事變革的需要，更好履行大國國際責任義務，中國在推動經濟社會持續健康發展的同時，總體保持國防支出合理穩定增長，促進國防實力和經濟實力同步提升。

▲中國國防支出連續九年穩定個位數緩增。（圖／視覺中國CFP）

中國軍費連續9年穩定緩增原因？《環球時報》報導，軍事專家張軍分析，多年來，中國的國防支出規模一直是適度、合理的，在經濟社會持續健康發展的同時也保持了國防支出適度增長，在經濟實力提升的同時增強國防實力。

張軍指出，在國際安全形勢嚴峻和國家經濟發展持續穩定的前提下，從2016年至2024年，中國國防費增長連續9年保持個位數增長。「不像美國、日本那樣不斷刷新軍費增長記錄，表明中國國防費的增長是克制的，也說明中國無意與其他國家開展軍備競爭，表明中國奉行防禦性的國防政策和積極防禦的軍事戰略。」

張軍進一步分析，近年來美國、日本、印度等國家國防預算增幅都保持在兩位數以上，日本和美國2024財年在軍事領域的投入均創歷史新高。日本2024年防衛預算同比增長16.5%，保持連續11年不斷增長。而美國2024財年國防經費達8860億美元，已經超過排在其後面9個國家軍費的總和，約佔全球軍費總額的40%。

張軍說，，美國近年來極力推動「新冷戰」，北約成員將軍費開支增至各自國內生產總值的2%以上。從2017年開始，美國、法國就一直增加國防預算，德國國防預算已經9年保持增長。

另，婁勤儉在發佈會上表示，「與美國等軍事大國相比，中國的國防支出無論是佔國內生產總值的比重、佔國家財政支出的比重，還是國民人均國防費、軍人人均國防費等，一直都是比較低的。」

▲中國國防支出近年佔GDP中國維持在1.5%以內。（圖／視覺中國CFP）

《環球時報》引用一位不具名大陸軍事專家分析，僅以國防費所佔GDP的比例為例，美國佔3%以上，2024年北約成員中將有18個達到2%，日本將在2027年前提高至2%以上，相較而言，中國多年來都維持在1.5%以內，甚至低於世界平均水平（2.5%）的40%。

外媒經常炒作中國「隱形軍費」，甚至每年都是完美100%支出。張軍社認為，這是毫無根據的，一方面，中國從2008年起每年向聯合國提交上一財政年度的軍費開支，保持軍費的透明度；另一方面，從1998年起，中國政府不定期發佈國防白皮書，在白皮書中也公開介紹國防費數量、保障範圍和主要用途等，「而且，中國國防經費管理嚴格執行財政撥款和預算管理制度，不會發生所謂的『隱形軍費』。」