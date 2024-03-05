李強涉台報告「緊跟黨腳步」　分析：反獨反干涉力道更強

記者蔡儀潔／北京報導

大陸國務院總理李強今（5）早發表政府工作報告，針對當中的涉台內容，涉台學者向《東森新媒體ETtoday》表示，今年「反台獨、反外來干涉」語氣加重、力道更強，顯示陸方的堅決態度。另外，也有學者認為，李強的涉台內容反映了他緊跟黨中央腳步的自我定位。

大陸第十四屆全國人大二次會議於今早開幕，李強表示，要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和 「九二共識」 ，堅決反對 「台獨」分裂和外來干涉， 推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益；深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。

▲李強在發表政府工作報告。（圖／記者蔡儀潔攝）

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣指出，李強涉台內容總體框架沒有變，不過值得關注的是，今年「堅決反對台獨分裂和外來干涉」這句話，比起去年的工作報告中的「反獨促統」，語氣和用詞均有所加重。

李振廣進一步分析道，「外來干涉」明顯反映出當下兩岸關係格局和外部環境，凸顯出任務之艱巨，也體現大陸方面的態度之堅定。

回顧2023年，時任大陸總理的李克強在政府工作報告中指出，要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅定反「獨」促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

李克強還說，兩岸同胞血脈相連，要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業。

今年的工作報告中李強更突出「中華民族」，包括「中華民族根本利益」在過去幾年政府工作報告並未重述。上海東亞研究所副所長包承柯指出，還可以關注最後一句「同心共創民族復興偉業」，這反應大陸認為這個「偉業」是兩岸中國人、全體中華兒女都要共同追尋的目標。

台灣學者方面，台大政治系教授左正東則認為，李強的涉台內容並無太多新意， 反映出他緊跟中共黨中央腳步的自我定位。