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大陸 大陸焦點 特派現場

陸政協委員建議學制縮短成9年 19歲大學畢業「生娃事業兩不誤」

▲大學生,山東,求職,徵才。（圖／CFP）

▲大陸全國政協委員建議更改學制，讓學生在19歲畢業後選擇繼續求學或就業。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國政協委員洪明基在兩會期間提出教育建議，他表示，把基礎教育從12年學制縮短到9年，其中，小學5年、初中2年、高中2年，「孩子們6歲可以上學，15歲可以高中畢業，19歲大學畢業後，愛學習的學生繼續深造，不愛學習的則進入社會，結婚生娃和事業發展互不衝突。」

▲幼兒，幼稚園，幼兒園，孩童，兒童。示意圖。（圖／CFP）

▲幼兒托育的社會問題成為兩會熱議內容。（圖／CFP）

在學齡前教育方面，洪明基還提出「嵌入式幼兒園」的概念。他認為，要解決企業員工帶娃難、入園難和托育難等問題，應該由政府和企業合作，在工作園區設置幼兒園，「只要員工在附近企業上班，孩子都能入園，且不限戶籍，不看房產，讓更多員工帶娃上班兩不誤。」

洪明基舉例，自2020年起，杭州市濱江區產業園區政府與企業合作，在企業、園區內部設立嵌入式幼兒園，「嵌入式幼兒園作息時間參考企業員工作息時間，比普通幼兒園入園推遲一小時，晚上還會提供晚餐和晚托，所有嵌入式幼兒園都開設了托育服務。」

洪明基還指，由於技校「低人一等」的社會刻板印象、職業教育體系不夠完善、技校畢業生就業前景不明朗、技工收入較低等原因，學生擠向普通高中不敢去技校，要提高產業工人和勞動階層的待遇，「這樣才能徹底改變中國職業教育的現狀，職業教育的春天才會真的到來。」  

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