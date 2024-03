中菲船隻「2次碰撞」！中國海警船發射水砲　菲律賓4人受傷

▲菲律賓海岸防衛隊5日在南海執行任務,與中國海警船發生碰撞。(圖/翻攝自X/Jay Tarriela,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

菲律賓5日表示,菲國船隻在南海與中國海警船發生兩次碰撞,中國海警船朝其中一艘菲律賓船隻發射水砲,造成菲方4人受傷。

法新社報導,這兩起碰撞事件都發生在南沙群島仁愛暗沙(Second Thomas Shoal)附近水域,菲律賓辛丹甘號(BRP Sindangan)連同一艘姊妹船接受部署,支援補給船Unaizah May 1與Unaizah May 4。

菲律賓「西菲律賓海國家工作小組」透過聲明指出,2艘中國海警船同時朝菲律賓補給船Unaizah May 4發射水砲,導致船上4名人員受傷。不只如此,中國海警船也和補給船Unaizah May 4發生輕微碰撞,導致補給船Unaizah May 4未能執行補給任務便折返,只有補給船Unaizah May 1成功卸下物資。

西菲律賓海國家工作小組提到,「中國海警與中國海上民兵的船隻騷擾、阻擋、部署水砲、執行危險操作,再次企圖非法妨礙、阻擋這項例行性補給輪調任務。」

就在5日上午,菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉(Jay Tarriela)透過社群平台X稱,菲律賓部署卡布拉號(BRP CABRA)和辛丹甘號執行菲律賓武裝部隊輪調與補給任務,但卻面臨「中國海警船及中國海上民兵船的危險操作阻擋,他們的魯莽與非法行為導致辛丹甘號與中國海警21555船隻發生碰撞,辛丹甘號船身受損。」