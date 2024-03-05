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社會 社會焦點 保障人權

涉槍殺「少爺」交保被撤！周昱帆抵達北院　全程不發一語

記者黃哲民、柯振中／台北報導

台籍通緝犯「少爺」石茂強今年2月在泰國曼谷遭槍殺，涉嫌共同行兇的周昱帆逃回台灣後，北檢聲請羈押禁見。由於不滿台北地院裁定交保，北檢提出抗告，5日8點要重新召開聲押庭，目前周昱帆已抵達北院等候開庭，在律師及親友的陪同下快速上樓，全程不發一語。

▲▼周昱帆抵達台北地院，今晚8點要重新召開羈押庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲周昱帆抵達台北地院，今晚8點要重新召開聲押庭。（圖／記者黃哲民攝）

周昱帆涉嫌共同行兇，在泰國曼谷槍殺「少爺」石茂強，案發後逃回台灣，並且接受我國的司法審判。檢方複訊後認為，周嫌涉犯共同殺人，且有逃亡、串供及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。不過，2月28日北院召開聲押庭，過程中周嫌再三保證配合偵辦、隨傳隨到，北院審酌當時的事證，裁定30萬元交保，並且限制住居、限制出海。

檢方對此不服、提起抗告，高院調查後撤銷交保裁定，發回北院更裁，聲押庭5日晚間8點重新召開。在聲押庭開庭以前，周嫌5日7點多在律師、親友的陪同下抵達北院、上樓準備開庭，過程中不發一語、快步上樓，在鏡頭前並無太大的情緒波動。

▲▼周昱帆抵達台北地院，今晚8點要重新召開羈押庭。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼周昱帆抵達台北地院，今晚8點要重新召開聲押庭。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼周昱帆抵達台北地院，今晚8點要重新召開羈押庭。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼周昱帆抵達台北地院，今晚8點要重新召開羈押庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼周昱帆抵達台北地院，今晚8點要重新召開聲押庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼周昱帆抵達台北地院，今晚8點要重新召開羈押庭。（圖／記者黃哲民攝）

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