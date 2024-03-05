吳哥窟巴士「爆炸起火」！　3人輕重傷

▲柬埔寨吳哥窟一輛停在停車場的雙層巴士5日清晨發生爆炸。（圖／翻攝自高棉時報，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

吳哥窟是柬埔寨重要的國家象徵，也是舉世聞名的觀光名勝。不過，吳哥窟今（5）日凌晨卻發生停車場雙層巴士爆炸的案件，造成3人受傷，其中一人傷勢較重，目前當局研判爆炸原因為巴士電路故障惹禍，並非人為原因造成，呼籲外界和媒體切勿多做聯想。

根據《高棉時報》、《新華社》等報導，位於柬埔寨暹粒省暹粒市以北5.5公里的吳哥窟，5日清晨5時30分，停靠在吳哥窟寺廟建築群前停車場上的一輛現代雙層旅遊巴士發生爆炸，爆炸當下震耳欲聾，就連遠在5公里外都能清楚聽見爆炸聲響，暹粒市當局證實該場爆炸導致3人受傷，被緊急送往醫院，其中一人傷勢較為嚴重，而受傷的2名人士為柬埔寨當地人，據報沒有旅客受傷。

警方初步調查指出，爆炸的車輛為車牌「金邊3E-4674」（Phnom Penh 3E-4674）的雙層巴士，而爆炸與起火原因乃為技術狀況所引起，爆炸點為車內的行李艙，在載送遊客前往吳哥窟觀賞日出，進入停車場後，才發生爆炸，其引發的火勢蔓延到另外2輛巴士。

暹粒省行政當局出面，敦促國內外媒體和民眾切勿傳播未經證實、無明確根據、或具煽動意圖而危害社會秩序安全與經濟的假消息，以免被追究法律責任。