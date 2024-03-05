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社會 社會焦點 保障人權

司機打瞌睡等紅燈沒踩煞！騎士衝撞飄移貨車　噴摔遭後車輾斃

▲▼ 新北蘆洲發生恐怖死亡車禍！新北市一名53歲施男騎士擦撞到小貨車，後方小客車閃避不及，輾壓施男，造成施男多處骨折變形、血肉模糊慘死。（圖／記者戴上容翻攝）

▲貨車司機等紅燈時打瞌睡時腳未踩住煞車，車身往前移動，導致騎士閃不及撞上再遭他車輾斃。（圖／資料照，下同）

記者黃資真／新北報導

新北一名53歲林姓貨車司機去年在路口停等紅燈時，因打瞌睡未踩著煞車踏板，結果車身逐漸往前，導致綠燈直行的施姓騎士閃避不及，猛撞倒地，後方轎車見狀也因來不及反應，直接將人輾過，而施男送醫急救後宣告不治。新北地院依過失致死罪處林男5月。

判決指出，2022年1月17日晚間8時33分，林男駕駛小貨車在蘆洲區民族路422巷82弄與環堤大道交岔口停等紅燈，卻因精神不濟短暫入眠，而未持續踩踏煞車踏板，使貨車往前滑行，跨越停止線進入環堤大道。

當時53歲施姓男子由於年前趕工，加班到8時許才下班，沿環堤大道往三重方向行駛於外側車道時，發現貨車半個車身已超出停止線，但已閃避不及，與另名39歲陳姓騎士先後撞上貨車，摔車倒地。

▲▼ 新北蘆洲發生恐怖死亡車禍！新北市一名53歲施男騎士擦撞到小貨車，後方小客車閃避不及，輾壓施男，造成施男多處骨折變形、血肉模糊慘死。（圖／記者戴上容翻攝）

此時，後方一輛35歲林姓男子駕駛的轎車見狀也來不及煞車，直接將倒在路中的施男輾過，導致施男下半身多處骨折、氣血胸等，送往新光醫院搶救後仍於晚間9時12分宣告不治。

檢方調查後肇因源於貨車林姓駕駛未隨時注意周遭各種狀況，以免因精神不濟肇生交通事故，卻因打瞌睡使車輛跨越停止線，引發一連串車禍，並導致騎士1死1傷，故依過失致死罪起訴駕駛林男，轎車林姓駕駛則是無過失，予以不起訴處分。

新北地院審理，審酌林男犯後坦承犯行，且已與死者、傷者達成和解，依過失致死罪處有期徒刑5月，得易科罰金。可上訴。

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