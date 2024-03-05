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獨／「短裙黑絲女」爆紅！正面照曝光　BMW iX1試乘車被撞揭現況

記者吳奕靖／高雄報導

高雄仁武區澄觀路二段與鹽埕巷口，4日下午14時許發生一起車禍，小貨車煞車不及，撞上BMW iX1電動休旅車，而事發當時影片在網路曝光，一名穿套裝、黑絲的女業務站在車後打電話的畫面引起熱議，還有網友跪求IG，《東森新媒體ETtoday》找到她，也問到這台被撞的車，目前現況如何。

▲▼高雄車禍，穿著黑衣短裙黑絲襪的女子意外成為網友話題。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲高雄車禍，穿著黑衣短裙黑絲襪的女子意外成為網友話題。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲▼高雄車禍 。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲高雄車禍，穿著黑衣短裙黑絲襪的女子意外成為網友話題。（圖／翻攝爆廢1公社）

這名因為車禍而被網友熱烈討論的謝姓正妹，是BMW的售車業務主任，今年25歲，已經有另一半，同樣也是汽車業務，不過賣的是保時捷。記者透過電話詢問她本人，她表示一早就接到朋友通知，所以已經知道自己成為網友討論的話題，不過她現在人不太舒服，所以不方便多說什麼，也沒有特別感想，同時婉拒接受採訪。

但也有不少人想知道這台被撞的BMW iX1的現況如何？據了解，目前正在維修中，未來不排除會直接進中古二手市場，而這起車禍也意外成了最好宣傳，有網友在《東森新媒體ETtoday》臉書分享這則新聞的底下貼出照片，謝姓主任的同事表示：「我們試乘車今日在服務客戶試駕時，停等紅燈遭後方小貨車快速追撞，車上所有乘客，包含一名孕婦以及業務皆安然無恙，甚至下車後才知道撞這麼大力，擋風玻璃全破還誤以為下雪」。而且車輛還啟動內建自動碰撞錄影，前後鏡頭都有錄下碰撞瞬間，而客人親自實際碰撞測試過關，只說了一句「以後只買BMW」。

▲有網友在《ETtoday》臉書貼出截圖 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲有網友在《ETtoday》臉書貼出截圖 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲有網友在《ETtoday》臉書貼出截圖 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲有網友在《ETtoday》臉書貼出截圖 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

謝女爆紅的原因，是有網友在臉書社團《爆廢1公社》分享該段影片，並發文「就讓我們互相留下聯絡方式吧」。從影片中可看到，一輛載滿輪胎的貨車與BMW iX1電動休旅車發生碰撞，雙雙停在路中間，而2名男子與穿著套裝的黑絲OL站在車後，看似在討論車禍事宜。

影片曝光後讓網友歪樓留言：「香車配黑絲！只好撞下去吸引注意」、「不知道絲襪有沒有受傷」、「業務姐姐穿黑絲就是香」、「眼神一直看腿」、「賞心悅目的車禍嗎」。

▲▼▲高雄車禍，穿著黑衣短裙黑絲襪的女子意外成為網友話題。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲▼穿著黑衣短裙黑絲襪的女子外型亮麗，一雙長腿引人注目。（圖／翻攝自IG）

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