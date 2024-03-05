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新北情侶桃園求職碰壁深夜流落街頭　警載往火車站助返家

▲新北情侶南來桃園求職踫壁，深夜流落街頭。（圖／蘆竹警分局提供）

▲新北情侶南來桃園求職踫壁，深夜流落街頭。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新北市43歲詹姓男子及同居55歲林姓女友搭乘火車輾轉至桃園蘆竹區某人力公司應徵面試工作，2人滿心期待若應徵成功可暫住在公司所提供之宿舍及領取薪資花用，惟面談後對公司所提供之工作性質不甚滿意，雙方離開公司後已近深夜時間，加上公車已停駛，又無攜帶多餘的錢搭乘計程車返家，因此流落街頭，幸遇巡警將2人送往火車站返回新北。

▲遇巡警將他們載往火車站助返家。（圖／蘆竹警分局提供）

▲遇巡警將他們載往火車站助返家。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹分局交通分隊員警晚間巡經蘆竹區大興路上，發現詹男與林女拿著包包步履蹣跚且一臉愁容，趕忙靠近關心詢問，兩人發現警方前來，露出喜悅表情對警方拜託，員警聽完其陳述後，考量當時天氣寒冷且對路況位置不熟，若持續在戶外迷途，恐造成失溫，遂駕駛警用車將2人載至桃園車站搭車，並提供能量飲料及巧克力給予食用禦寒。

員警勉勵2人再接再勵，切莫因一時失意而灰心喪氣，積極保持正向信念努力方能找到自己滿意的職業，現今求職詐騙案件多，切勿任意將個人證件、存摺、金融卡及手機門號交予他人使用。警方載送2人至桃園車站後叮囑在超商先休息，等上午再搭車返家，2人對警方之善行深表感謝。

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