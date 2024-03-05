金價飆升刷新歷史紀錄！　陸珠寶業者：20年來沒見過這麼高

▲昨日，大陸國內足金首飾金價均突破636元／克。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸國內足金首飾金價昨（4）日均突破636元／克（人民幣，下同），達到歷史高位。大陸一名珠寶業者早在2日表示，「我幹這行20多年了，從來沒見過這麼高的金價。」另一名老闆在3日賣出價值30萬元，一早醒來認為自己虧大了。

據《每日經濟新聞》報導，自2月28日至今，國際金價連續上漲，並突破2100美元／盎司高點，創歷史新高同時，大陸國內黃金價格也隨之上漲。

▲黃金價格飆升。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

根據上海證券報報道，3月4日，記者從周大福、六福珠寶、潮宏基、週生生等黃金珠寶品牌獲悉，當日其大陸國內足金首飾金價均突破636元／克，達到歷史高位。

具體而言，周大福足金（首飾、擺飾類）、六福珠寶足金999／足金、潮宏基足金（首飾擺飾）、老廟黃金上海區域足金飾品於3月4日公布的價格為637元／克，週生生足金首飾價格為636元／克。

杭州一家上市珠寶公司的店長2日表示，這一夜飆升，圈內人都覺得震驚，「早上6點多，珠寶群裡的人就在討論不停，一覺醒來，國際金價、國內金價雙雙大漲，特別是大陸國內基礎金價，已接近490元／克，金店的金價更是飆到637元／克，我幹這行20多年了，從來沒見過這麼高的金價。」3月2日到4日，各家金店掛牌價基本上都在每克637元至638元。

▲杭州各家珠寶銀樓價格每克約在637元至638元。（圖／CFP）

大漲前一晚賣出30萬元金飾的張先生表示，「我們這一行，賣出去之後是要補庫存的，但是價格突然上漲，補庫存成本就貴了每克7、8元。3日賣貨基本上是微利，個別產品還是虧本引流量，碰到這樣的跳漲，只能認虧了。」

行情數據顯示，COMEX 4月黃金期貨在週一收漲1.31%，報2123美元／盎司，盤中最高一度觸及2128.4美元。這是COMEX黃金期貨合約史上首度收在2100美元上方，其盤中的史上最高位是去年12月4日創下的2152.3美元。

同時，現貨黃金價格週一也一舉升至了2110美元上方，距離去年12月逾2140美元的高點已相距不遠。

根據證券日報報道，對於此輪國際金價的強勁走勢，多位分析師認為，這是包括海外市場宏觀面波動和避險情緒等多面向因素所致。