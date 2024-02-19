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大陸 大陸焦點 特派現場

夫妻誤將「水仙」當成蒜苗！拿來炒麵食用　慘中毒狂嘔

▲水仙花。（圖／翻攝自中國花木網）

▲發芽的水仙。（圖／翻攝自中國花木網）

記者廖翊慈／綜合報導

杭州一對夫妻17日中午在家炒麵來吃，妻子誤將未開花的水仙當成「蒜苗」加入料理中。兩人吃完麵，開始噁心嘔吐，意識到誤食後急忙就醫。經醫師診斷為「誤食水仙中毒」，所幸經過催吐及治療，夫妻倆已脫離危險。

據《澎湃新聞》報導，17日中午夫妻二人回家，冰箱裡已沒什麼食材，平時有隨手種植蔬菜習慣的妻子，發現陽台上的「蒜苗」綠油油的，就摘了加入麵料理中。吃了兩口，丈夫覺得味道有點怪，妻子以為是這次用的醬不一樣，並未在意。

▲水仙花。（圖／翻攝自中國花木網）

▲▼妻子誤將水仙（上）當成蒜苗（下）。（圖／翻攝自中國花木網、免費圖庫pexels）

▲▼蒜頭,蒜苗。（圖／免費圖庫pexels）

吃完後，兩人的胃開始「翻江倒海」，接著噁心嘔吐。岳太太突然意識到可能是「蒜苗」的問題，仔細一看，發現那是沒有開花的水仙，因為和其他蔬菜一起種在陽台，又隔了春節假期，一時沒注意到。

兩人立即到醫院救治，被醫師告知為「誤食水仙中毒」，所幸治療及時，夫妻二人並無大礙。

報導指出，水仙的毒素主要來自鱗莖中的汁液，其中含石蒜鹼、拉丁可毒素、偽石蒜鹼、石蒜倫鹼、石蒜胺等多種毒性物質，食用或外用會引起中毒症狀，如消化道不適、皮膚紅腫等。

醫師也提醒，水仙的葉稍厚、相對短，大蒜葉子較薄；水仙的根莖圓錐形或卵形，更像洋蔥，大蒜的鱗莖為蒜瓣。最好區別方式就是氣味，用指甲掐蒜葉或將蒜瓣打開，會有很明顯的辛辣味，水仙則沒有。

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