　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

飯店半夜水管爆裂「房間變水簾洞」　男穿睡衣逃出呆立幾秒

▲▼飯店房間漏水。（圖／極目新聞）

▲漏水畫面。（圖／極目新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一名市民日前入住浙江杭州的飯店，半夜天花板水管突然爆裂，整個房間變成「水簾洞」。涉事飯店近日回應稱，這是一起意外事故，未造成人員受傷，事後已對當事顧客進行了1000元（人民幣，下同）賠償，但對方卻提出更高金額的賠償要求。

據《極目新聞》報導，事件發生於深夜12時許，該名入住的房客被水管爆裂聲驚醒，房間變成了「水簾洞」。影片顯示，床上方的天花板已經破裂，水柱噴射而下，床鋪和地面都已被水浸泡。

該房客表示，最初，他以為是深夜有人在裝修，但很快就意識到情況不對，打開燈才發現，房間開始大量漏水，「我穿著睡衣急忙跑出門口，在門口呆立了幾秒後，又迅速返回房間拿電腦和行李箱，此時，房間內的水越來越多，甚至已溢出房間。」

當事飯店的一名工作人員回應稱，這是一起漏水事故，未造成人員受傷，而且已對顧客進行了賠償。

另一名工作人員則表示，當事顧客原本通過網路平台預訂了4天的住宿，在住宿的第二天發生了漏水，事發後飯店就將全部房費退還給了當事顧客，漏水致顧客的幾件衣服被淋濕，目前也已通過快遞將衣服寄還給顧客，「本來說好的要我們賠1000元，我們賠了，現在又要求賠償更多」。

ET快訊
二代棄高薪「回家接小吃店」！內行曝超狂6位數月淨利
LINE「10大實用技巧」一次看！收回功能再升級
鳳梨首次回娘家「包超緊」　遮雙胛刺青：我是好孩子
快訊／威力彩3.4億獎號出爐　初三幸運兒是你嗎？
台南公園驚見「嬰屍頭顱」　竟是生母棄屍！男友不知當爸
快訊／初三大樂透1億開獎　春節223組百萬大紅包來了！
林襄爆加入「這球隊」！經紀人新身分洩端倪　粉絲嗨爆
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

飯店半夜水管爆裂「房間變水簾洞」　男穿睡衣逃出呆立幾秒

陸專家稱2024年望出現生育高峰！　網吐槽：把12生肖全改龍

中國唱紅國旅市場　稱全年出遊上看60億人次

楊恒均涉間諜罪被判死緩　網傳「賣機密給台灣」收了千萬元

妻送孩子上學！他偷跟蹤「驚見她進摩鐵」…抓姦1動作反入獄半年

三年級小學生存下「305萬壓歲錢」！　超厚一疊鈔票放身旁

「裸辭」卻騙老婆有上班　上海男每早出門「躲進圖書館」

中國多地發布空汙預警　矛頭指向燃放鞭炮煙火

「超萌小白狗」社區流浪！研究員一看驚：是北極狐…動物園秒收編

兩童踩破結冰湖面　懂事姐姐急喊：先救他，他比較小！

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

燒肉店點清酒結果變「噴泉」　原來杯子放反！網：高級洗杯

聚會喝酒遊戲平手加半杯　網：喊過九杯半

半夜傳超大敲門聲打開都沒人　監視拍下「虎斑貓客」來拜年

「要聽媽媽唱歌嗎？」　兒拒絕仍擋不住她興致

飯店半夜水管爆裂「房間變水簾洞」　男穿睡衣逃出呆立幾秒

陸專家稱2024年望出現生育高峰！　網吐槽：把12生肖全改龍

中國唱紅國旅市場　稱全年出遊上看60億人次

楊恒均涉間諜罪被判死緩　網傳「賣機密給台灣」收了千萬元

妻送孩子上學！他偷跟蹤「驚見她進摩鐵」…抓姦1動作反入獄半年

三年級小學生存下「305萬壓歲錢」！　超厚一疊鈔票放身旁

「裸辭」卻騙老婆有上班　上海男每早出門「躲進圖書館」

中國多地發布空汙預警　矛頭指向燃放鞭炮煙火

「超萌小白狗」社區流浪！研究員一看驚：是北極狐…動物園秒收編

兩童踩破結冰湖面　懂事姐姐急喊：先救他，他比較小！

賈靜雯PO全家福拜年！　梧桐妹「同框孫志浩」甜笑：我跟爸比

快訊／愛犬剛生完小狗「農舍突起火」　飼主崩潰求消防員救1大3小

烏控俄軍使用「星鏈」　克宮與馬斯克雙雙否認：沒這回事

二代棄高薪「回家接小吃店」！內行曝超狂6位數月淨利：屌打工程師

科技海綿不能洗碗！「2用法」溶出毒　專家：傷腎又罹癌

台籃年度大事件5　鋼鐵人前領隊教唆砸記者車　球團遭重罰200萬

一出生就感染梅毒！日本「母子垂直感染」比例大增　醫警告要戴套

輝達執行長黃仁勳：各國應建立AI基礎設施

員工「亂開門」討房租　老闆在國外慘遭通緝！返台下機就被逮

美女寵物溝通師揭秘　蕭美琴4愛貓透露「2個畫面」

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

大陸熱門新聞

一家8口住飯店！女喊划算「準備住一輩子」

正妹辭職買二手車「環遊中國」 一年後回家「粉絲已破百萬」

護士找到房東亡父47萬現金！1年免租金

三年級小學生存下「305萬壓歲錢」！　一疊鈔票放身旁

反覆嘴破以為上火！20多歲妹子一查罹癌

貴州茅台「龍茅」跌回4000仍一瓶難求

男子帶9個月孕妻爬山！遭親媽長串語音轟炸

騙老婆有上班　上海男「每天躲圖書館」

奇特地熱！明朝古人旅遊打卡點

18歲少年拒向後母拜年　遭親生父打破頭

女子連吃一週臘腸！導致左眼失明

兩童踩破結冰湖　懂事姐急喊：先救他！

妻去接兒子放學！他偷跟蹤驚見她進摩鐵

天津「人肉翻滾」奇景！

更多熱門

相關新聞

梅西香港沒上場引眾怒　杭州友誼賽遭取消

梅西香港沒上場引眾怒　杭州友誼賽遭取消

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）日前在香港舉行比賽中沒有上陣，引起民眾不滿。中國媒體報導，杭州市體育局今天表示，已決定取消阿根廷足球隊3月在當地的友誼賽。

陸暴雪致高速癱瘓！180公里開了「兩天兩夜」

陸暴雪致高速癱瘓！180公里開了「兩天兩夜」

尾牙抽中iPhone狂炫耀　男才爽7天GG

尾牙抽中iPhone狂炫耀　男才爽7天GG

打完點滴醫院全清空只剩她一人！被鎖死院內嚇瘋

打完點滴醫院全清空只剩她一人！被鎖死院內嚇瘋

空中環女表演者從「高空墜落」！疑當場摔死

空中環女表演者從「高空墜落」！疑當場摔死

關鍵字：

飯店漏水杭州浙江天花板爆裂

讀者迴響

熱門新聞

即／台中驚傳砍人！長期噪音擾人　頭頸慘中3刀

台灣旅行團大年初三遭丟包！　數百旅客受困越南富國島

睡到飽禁愛愛！今初三「赤狗日」年節最凶　5禁忌一次看

吃花枝丸噎死相驗結果出爐　悲痛搶救現場畫面曝

罕見！1圖看今晨天氣　鄭明典：太特別了

過年家庭群組開轟！他點名大伯母「吵死了」

B奶人妻穿洋裝「婆婆嫌太露」　網傻：看得到奶頭

老公狂催「多喝水」　她起疑一查心碎

男友脫褲「跟大拇指差不多」　妹子瞄2部位更震撼

阿虎欠巨債「睡覺不敢闔眼」！

擁3妻爆紅！情色之王再娶4妻嘆「7人是極限」

即／台語歌手閃狗自撞　車輛翻覆起火

三上悠亞台灣行「1舉動觸法」！　拍美照上傳IG恐罰5萬

即／初二陪妻回娘家釀悲劇　47歲男吃花枝丸噎死

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

更多

最夯影音

更多
台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了
櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面