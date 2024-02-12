飯店半夜水管爆裂「房間變水簾洞」　男穿睡衣逃出呆立幾秒

▲漏水畫面。（圖／極目新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一名市民日前入住浙江杭州的飯店，半夜天花板水管突然爆裂，整個房間變成「水簾洞」。涉事飯店近日回應稱，這是一起意外事故，未造成人員受傷，事後已對當事顧客進行了1000元（人民幣，下同）賠償，但對方卻提出更高金額的賠償要求。

據《極目新聞》報導，事件發生於深夜12時許，該名入住的房客被水管爆裂聲驚醒，房間變成了「水簾洞」。影片顯示，床上方的天花板已經破裂，水柱噴射而下，床鋪和地面都已被水浸泡。

該房客表示，最初，他以為是深夜有人在裝修，但很快就意識到情況不對，打開燈才發現，房間開始大量漏水，「我穿著睡衣急忙跑出門口，在門口呆立了幾秒後，又迅速返回房間拿電腦和行李箱，此時，房間內的水越來越多，甚至已溢出房間。」

當事飯店的一名工作人員回應稱，這是一起漏水事故，未造成人員受傷，而且已對顧客進行了賠償。

另一名工作人員則表示，當事顧客原本通過網路平台預訂了4天的住宿，在住宿的第二天發生了漏水，事發後飯店就將全部房費退還給了當事顧客，漏水致顧客的幾件衣服被淋濕，目前也已通過快遞將衣服寄還給顧客，「本來說好的要我們賠1000元，我們賠了，現在又要求賠償更多」。