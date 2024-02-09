梅西香港沒上場惹怒陸球迷！杭州友誼賽遭取消　官方：原因眾所周知

▲阿根廷球王梅西因傷缺席香港賽，引發大陸及香港網友不滿。（圖／CFP）

文／中央社

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）日前在香港舉行比賽中沒有上陣，引起民眾不滿。中國媒體報導，杭州市體育局今天表示，已決定取消阿根廷足球隊3月在當地的友誼賽。

杭州市體育局發表聲明指出，作為商業賽事，前期某公司與阿根廷足球隊洽談於今年3月份來杭州進行友誼賽。鑑於目前眾所周知的原因，據向主管機關了解，該賽事舉辦條件不成熟，已決定取消該賽事舉辦，特告！

梅西所屬的美國邁阿密國際隊（Inter Miami CF）4日在香港進行季前友誼賽，但梅西整場坐板凳，導致場上球迷憤怒報以噓聲，並且大喊退錢。

▲梅西整場坐板凳，引爆現場球迷不滿情緒。（圖／CFP）

當天場上有3萬8323名球迷，幾乎擠滿球場，但梅西沒有上場，讓許多球迷感到憤怒，他們支付了1000港元（約新台幣4000元）以上的費用，有些人甚至付了5000港元，就是為了觀看他們心目中的英雄梅西。

在下半場比賽進行到一半時，場上喊起了「我們要梅西」的口號。在終場前10分鐘時，梅西已顯然不會上場，此時噓聲變得更加強烈。

在終場哨聲響起時，場上的不滿到了一個極點。貝克漢試圖感謝觀眾的支持，但被噓聲給淹沒，甚至有球迷比倒讚表達憤怒。

這起事件引來各方不滿，主辦這場比賽的公司決定向入場人士退回門票一半款項。

▼梅西之後在日本上場踢友誼賽，更引發中國網友質疑。（圖／達志影像／美聯社）