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大陸 大陸焦點 特派現場

陸瘋搶龍年金！　捧百萬上門「日賣千條」00、95後也掏金

▲黃金,中國,大陸。（圖／CFP）

▲大陸今年瘋搶「龍年黃金」。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

隨著國際金價的上漲，大陸黄金各大品牌上調零售價格，加上迎接龍年，大陸消費者掀起「搶龍金」，甚至有人專程去上海「掏金」，捧著20多萬人民幣上門買金飾。上海各大金店一天賣出1千條黃金都不稀奇，年輕族群也加入「掏金」行列。

根據新浪財經報導，近期黄金價格創歷史新高，大陸元旦、春節前都是黄金消費的旺季，買氣一路延伸到春節期間，上海豫園、城隍廟一帶各大黃金店鋪顧客擠爆，詢價、成交源源不斷，「每天都有客人來變現黃金，一天1000多條生肖龍金條都賣出去了」。

上海豫園商圈某銷售人員說，「從去年底開始，龍元素為主題的各樣飾品廣受歡迎。」上海有金店一天賣出1000多根金條，還有人一口氣買下20多萬元的金飾（單位：人民幣，同下），換算台幣100多萬。

盡管金價最高已突破625元/克，消費者照樣買，龍年金飾的熱度在大陸社交平台的討論十分熱烈，買金飾的年輕人也不少。一位年輕女生買兩件經典款金飾，花3萬多元。

相比以往傳統買金主力的「中年大媽」，今年越來越多的00、95後搶金。上海一金店工作人員說，「現在黃金配飾的設計更年輕化，會迎合年輕人的審美。」

　「以前會覺得黃金很俗，現在自己有能力購買，覺得很棒。我媽媽今年49歲，準備給她一個驚喜，買一條龍元素黃金飾品。」95後周女士表示。

▲▼ 大陸龍年瘋搶黃金 。（圖／翻攝 央視）

▲陸造型金飾最受歡迎。（圖／翻攝 央視）

該報導也整理大陸主要城市「搶金」，杭州一間金飾店老闆娘說，「這幾天太忙了，每天從早上9點忙到晚上10點，沒空吃飯，給金飾編繩的客人每天都排隊，有些客人排隊都超過了兩小時。」

北京市西城區的一家黃金產品銷售門店，除了一些傳統大氣的龍元素黃金產品銷售搶手，外觀可愛有創意的龍元素黃金飾品，也受到年輕消費者的喜愛。

除了黃金首飾，龍年金鈔、金條、金幣等多種形態的龍元素黃金產品也賣得很好。深圳水貝黃金批發市場一名店家表示，今年1月初拿到了外部IP授權，在網路平台上新了一款龍年吉祥物黃金手機貼，單價在百元以內，剛上架就被搶購一空，預售訂單排到了年後。

山東省青島市某黃金專賣店店長王晶告訴記者，「今年的龍年投資金條賣得比較多，除了線下銷售火爆，年前一個月左右就被搶光了。」

▲▼ 大陸龍年瘋搶黃金 。（圖／翻攝 央視）

▲黃金成為今年投資熱門標地。（圖／CFP）

黃金是2023年投資領域表現最為亮眼的資產之一。1月31日，世界黃金協會發布《全球黃金需求趨勢報告》顯示，2023年全球黃金需求4899噸，比2022年增長3%，創下歷年新紀錄。其中，全球金飾總需求達到2093噸，與2022年基本持平。

世界黃金協會中國區首席執行官 王立新，「金飾的需求增長主要來自中國市場的貢獻，還有一些其他國家，比如說日本、土耳其等國家的金飾需求相對增長。」

除中國、日本、土耳其金飾需求有所增長，其他絕大多數國家金飾需求出現了下降。

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