鑰匙殼異常太重被盤查！　海關撬開後「金光閃閃」走私客GG了

▲大陸走私客用鑰匙殼「藏」黃金。（圖／翻攝 大陸海關發布）

記者任以芳／綜合報導

近期大陸龍年金價飛漲，廣東深圳灣海關查獲非法走私黃金123.2克，換算大約25萬台幣左右，該名旅客藏匿地方十分特別，竟然利用汽車鑰匙殼藏匿黃金走私入境。

綜合陸媒報導稱，該男性旅客經過海關監管區時神情緊張、步伐匆忙，深圳灣海關關員立刻警覺，攔下該旅客隨身攜帶物品進行檢查。

一開始沒有發現異狀，經過反覆檢查後，海關發現該男性旅客隨身車鑰匙重量異常，放在手裡十分沈重，打開鑰匙殼後，發現有一小包白色衛生紙包裹的物品，打開一看裡面是黃金3小塊，總重量達123.2克，市價大約近5.7萬人民幣，換算25萬台幣左右。

▲腰部綁走私手機最常見 。（圖／翻攝 大陸海關發布）

上個月底深圳港珠澳大橋珠海公路口岸，珠港旅檢進境大廳也抓到一名走私客。海關關員發現一名女性旅客腰部臃腫，走路姿勢非常僵硬，攔檢後發現該名旅客腰腹部綁大量電子產品，查獲蘋果手機 36 部、蘋果手表 32 塊。

此外，沙頭角海關在沙頭角邊境特別管理區還查獲一批 SD 內存卡。一男子手推電單車經沙頭角邊境特別管理區旅檢大廳入境，被現場海關關員攔截檢查。該名走私客利用電單車改裝輪胎內部藏匿 SD 內存卡，經清點，共 11600 張。

大陸海關也提醒，根據《中華人民共和國海關行政處罰實施條例》第七條，以藏匿、僞裝、瞞報、僞報或者其他方式逃避海關監管，運輸、攜帶、郵寄國家禁止或者限制進出境的貨物、物品或者依法應當繳納稅款的貨物、物品進出境的是走私行爲，將被追究法律責任。

▼ 春節期間，大陸海關破解走私客五花八門藏匿手法 。（圖／翻攝 大陸海關發布）