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牛頭牌購買的蘇丹紅辣椒粉全數下架　南市衛生局持續追蹤

記者林東良／台南報導

台南市衛生局持續追蹤含蘇丹色素之辣椒粉流向，查出台南市好帝一食品有限公司（牛頭牌）購買不合格辣椒粉B計10017公斤（有效日期2026.9.14），經派員前往查察，好帝一食品有限公司購入之辣椒粉B全數尚未使用，現場下架並封存。

▲台南市衛生局持續追蹤含蘇丹色素之辣椒粉流向，前往台南市好帝一食品有限公司及典佑商行有限公司進行稽查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市衛生局持續追蹤含蘇丹色素之辣椒粉流向，前往好帝一食品有限公司及典佑商行有限公司進行稽查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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▲台南市衛生局持續追蹤含蘇丹色素之辣椒粉流向，前往台南市好帝一食品有限公司及典佑商行有限公司進行稽查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市衛生局持續追蹤含蘇丹色素之辣椒粉流向，3月1日衛福部食藥署公布其擴大抽驗中國輸台辣椒粉檢驗結果，接獲通報高雄市津棧國際貿易有限公司輸入之辣椒粉，經檢出蘇丹紅成分與規定不符，並售予台南市好帝一食品有限公司辣椒粉B計10017公斤（有效日期2026.9.14），及售予典佑商行有限公司韓式辣椒細粉計48公斤(有效日期2025.6.22)，衛生局獲訊立即派員前往查察，好帝一食品有限公司購入之辣椒粉B全數尚未使用，現場下架並封存，典佑商行有限公司自主下架韓式辣椒細粉不同批次48公斤(80包，600g/包)，命業者下架回收問題產品。

▲台南市衛生局持續追蹤含蘇丹色素之辣椒粉流向，前往台南市好帝一食品有限公司及典佑商行有限公司進行稽查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

衛生局將持續追蹤問題紅辣椒粉流向，監督業者下架違規產品，並針對有疑慮產品加強查核，以保障民眾食得安心。提醒食品業者倘發現產品有危害衛生安全時，應依食安法第7條第5項主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報衛生主管機關，切莫心存僥倖，若查獲仍販售問題產品，可依同法處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。消費者若有任何食安問題，請洽詢衛生局食品藥物管理科免費服務專線0800-285-000。

▲台南市衛生局持續追蹤含蘇丹色素之辣椒粉流向，前往台南市好帝一食品有限公司及典佑商行有限公司進行稽查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

好帝一食品有限公司發表聲明指出，有關高雄市衛生局公告及媒體報導蘇丹紅辣椒粉流向說明如下：(一) 茲澄清本公司並未使用此批高雄津棧公司進口辣椒粉。(二) 本公司對原料端的控管，均會採自主管理並逐批檢驗，該批保存期（2025.09.14)原料入廠後，本公司也於2023年11月21日送SGS檢驗，並未檢出蘇丹紅色素。(三)台南市衛生局及食品藥物管理署人員，已於3月1日入廠進行查驗，確認該批辣椒粉進貨數量全數未使用，並由食品藥物管理署及台南市衛生局人員，全數封存於廠內。(四)本公司產品未使用蘇丹紅辣椒粉，全數產品安全無虞，本公司也將持續本於最高食安標準為所有消費者把關。

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