快訊／1萬公斤蘇丹紅流向牛頭牌　好帝一緊急聲明：全數封存

▲好帝一食品表示，並未使用此批高雄津棧公司進口辣椒粉（圖／翻攝自牛頭牌官網，下同）

記者劉人豪／綜合報導

致癌蘇丹紅辣椒粉流竄全台，高雄衛生局日前會同食藥署抽驗，查出至少有34414公斤辣椒粉已經流入新北、桃園、台中等7縣市下游廠商，包含八方雲集、維力食品、牛頭牌的好帝一食品等知名業者。對此，好帝一食品表示，並未使用此批高雄津棧公司進口辣椒粉。

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高雄衛生局公布辣椒粉詳細流向，分別是「新北市八方雲集4104公斤」、「桃園市海底撈物流配送中心3200公斤」、「台中市味源公司87公斤、美味王食品870公斤」、「彰化縣好品味生技實品510公斤、維力食品520公斤、億品香料25公斤」、「雲林縣永興辣椒行11500公斤」、「台南市好帝一食品10017公斤、典佑48公斤」、「高雄市八方雲集2160公斤、海順國際1368公斤、懶人披薩雞排5公斤」

針對高雄衛生局點名採購蘇丹紅辣椒粉，好帝一食品發表聲明書指出，並未使用此批高雄津棧公司進口辣椒粉，且原料入廠後也送SGS檢驗，並未檢出蘇丹紅色素。又台南市衛生局及食品藥物管理署人員，已於3月1日入廠進行查驗，確認該批辣椒粉進貨數量全數未使用，並由食品藥物管理署及台南市衛生局人員，全數封存於廠內。

▲高雄衛生局公布違規辣椒粉下游流向。（圖／高雄衛生局）

好帝一食品強調，公司產品未使用蘇丹紅辣椒粉，全數產品安全無虞，也將持續本於最高食安標準為所有消費者把關。