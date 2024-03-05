買佛牌鬧翻！資深本土藝人PO文開罵　對方照片寫「偷吃、小王」

▲資深本土藝人陳光前在臉書上PO文指控「偷吃、小王」字樣，桃園地檢署起訴後，桃園地院審理時以PO文發生地點在北市，並非桃市管轄以移轉至北院審理。（圖／翻攝自陳光前臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

曾演出電影《大尾鱸鰻》資深本土藝人陳光前與林姓女子間，因買賣泰國佛牌起糾紛，竟於2022年7月間在個人臉書PO文，在林女照片上寫上「偷吃、小王」等字，遭林女向桃園警方報警提告，桃檢依加重誹謗罪嫌起訴，桃園地院查出，陳PO文的地點在台北市住處、他的戶籍地則在新北市，因此將全案判決管轄錯誤，並將全案移轉管轄給台北地院。

桃園地院指出，被告陳男與告訴人林姓女子因買賣泰國佛牌細故起爭執，竟在其台北市居住處，在網站臉書暱稱「Jacky Chen」刊登「是要笑死誰啊？至少我不會淫人妻女笑呵呵就好！買佛牌聖物、戴佛牌聖物、還搞這檔事，還被罰跪耶！到底？？？」等內容，還上傳多張照片，陳還在林女眼睛處製作「偷吃」、「小王」之文字之照片1張，供不特定多數人閱覽、收聽，足以貶損告訴人林之名譽。桃園地檢署調查後，依涉犯加重誹謗罪嫌起訴，並向桃園地院聲請簡易判決處刑。

但桃園地院查出，陳男的住處位於台北市，以網路連線至臉書社群網站而對告訴人為本案之犯行，且被告戶籍設於新北市，將全案判決管轄錯誤，並將全案移轄管轄給台北地方法院審理。