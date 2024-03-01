被誣賣萊豬「豬肉公主」告網友二連敗　法官：愚昧嘴砲不損商譽

▲北市東門信義肉舖第三代接班人張采婕，因亮眼外型爆紅，被稱為「豬肉公主」。（圖／翻攝自加藤軍台灣粉絲團 2.0、張采婕臉書）

記者黃哲民／台北報導

北市東門市場「豬肉公主」張采婕因曾為前立委林昶佐團隊成員，2021年受林支持進口美國萊豬之累，被劉姓男子到她臉書粉專留言「原來就是閃尿團隊的一員」、「妳賣的一定是萊豬」等語，張女認為家族三代經營的肉舖信用遭劉男抹黑，告劉涉犯加重誹謗等罪嫌無罪確定後，再告劉求償精神慰撫與營業損失共72萬餘元，台北地院再判張女敗訴，全案還可上訴。

判決理由指出，劉男留言認為張女經營的肉舖賣萊豬的依據，是張女曾為林昶佐問政團隊成員，有張女粉專2015年、2020年與2021年的貼文，以及林昶佐2019年臉書po文為憑，顯示雙方素有交情，張女並公開感謝林昶佐「看得起給我機會一起合作一系列影片」等語。

此外，法官指林昶佐任內支持進口萊豬政策、眾所皆知，林在立法院針對《學校衛生法》校園禁萊豬的修正動議投反對票，也公開倡議不應禁止萊豬以免扯台灣後腿，可見劉男本件留言內容雖非實情，但發表時具有相當理由確信自己想法為真、不是無端刻意捏造。

法官認為，若要查證張女的肉舖有無賣萊豬，須逐一送驗肉品才能證明，所需勞費甚鉅，但張女是累積一定名氣、對公共事務有一定程度影響力的公眾人物，對於他人的指摘，應具有較高程度忍受義務，且劉男刑案無罪確定，代表並非單純惡意毀損張女名譽。

總統蔡英文宣布2021年元旦起，開放進口使用俗稱「瘦肉精」萊克多巴胺的美國豬肉，引發國內持續爭議對人體的危害性，劉男於2021年7月3日，到張采婕的臉書粉專《采婕Charlene（東門信義肉舖）》留言，指稱「豬肉妹，被起底，原來就是閃尿團隊的一員！閃尿那麼挺萊豬，妳賣的一定是萊豬！」等語。

▲張采婕曾為前立委林昶佐團員成員，因林力挺開放進口萊豬，遭網友質疑她的肉舖賣萊豬。（圖／翻攝自Facebook／采婕 Charlene （東門信義肉舖））

張采婕家族在東門市場經營豬肉舖，她是第三代接班人，因年輕外型亮眼，被稱為「豬肉公主」。她不滿劉男留言讓顧客以為她和家人偷賣萊豬沒明說，告劉男涉嫌加重誹謗與妨害信用。

刑案法官認為，國內消費者普遍對萊豬仍有疑慮、認為僅為次級肉品選項，政府也沒開放國內養豬戶使用萊劑，指摘肉商賣萊豬確實可能毀損業者名譽或信用，不過張女店內從2020年12月起，就張貼「本店使用國產豬肉」標章，而依標章申請規定，若隱匿肉品來源不實取得標章，須自負刑責，因此可相信東門信義肉舖沒賣萊豬。

但刑案法官指出，劉男的完整留言，可看出因張女曾是林昶佐團隊成員，交情不差，而林昶佐力挺開放進口萊豬，所以劉男認為張女賣萊豬的脈絡，非憑空捏造，然而具有一般智識程度的網友，應能理解張女未必同樣支持進口萊豬與賣萊豬，所以只會將劉男的留言輕蔑視為「嘴砲」言論。

法官強調，刑罰處罰惡人，不處罰愚昧或無知之人，劉男本件留言交給言論自由市場篩檢淘汰即可，未達須施加刑罰的「真正惡意」程度，且張女是具有一定影響力的公眾人物、對他人的指摘應有較高忍受義務，劉男言論縱然無知可笑，但對象是當時國人最關注的議題，仍應受言論自由保障，因此判劉男無罪確定。