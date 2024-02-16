酒駕還加千元霸王油　駕駛被判關1.5年再罰1.5萬元

記者黃翊婷／綜合報導

劉姓駕駛去年4月間酒駕行經一間加油站，加完1375元的油卻拒不付款，因而被警方逮捕。雖然劉男辯稱不是故意不付錢，但桃園地院法官認為他加霸王油的意圖明顯，日前依不能安全駕駛動力交通工具罪判處有期徒刑1年5個月，另依詐欺取財罪判處罰金1萬5000元，罰金部分得易服勞役15日。

▲劉男酒駕還加霸王油，結果當場遭警方逮捕。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中記載，劉男2023年4月8日在不詳地點飲用酒類之後，仍在晚間10時許開車上路，並前往一間加油站，他向加油站員工表明要加油，卻在加完1375元的油之後，拒絕付款；站長無奈報警，警方當場對劉男進行酒測，測得吐氣中所含酒精濃度達每公升0.35毫克，酒測值超標，隨即便把人逮捕。

劉男矢口否認酒駕、加霸王油，他辯稱，自己是在加油站的廁所內喝酒，車子沒有移動，也不是故意不付錢，他的錢放在家裡，只是當時沒有人能幫忙送過來。

但站長證稱，員工通報說劉男不付油錢，他走到駕駛座旁邊試圖溝通，當時就已經聞到酒味，在警方到場之前，劉男有下車去一趟廁所，大概就一般小號的時間，出來之後有在洗手台前待了一下，除了在廁所的那段時間，其他時間他都看得到劉男，對方並沒有在站內喝酒。

此外，桃園地院法官當庭檢視警方的密錄器檔案，並未拍到劉男的車上有酒瓶或酒罐，因此認定他待在加油站的期間根本沒喝酒。至於加霸王油的部分，法官認為，從劉男拒絕付款到警察獲報前來，有超過半小時的時間，劉男卻從未聯絡他人前來幫忙付款，僅空口稱要找里長，顯然就是意圖要加霸王油。

最終，法官並未採信劉男的說詞，並依不能安全駕駛動力交通工具罪，判處他有期徒刑1年5個月，另依詐欺取財罪判處罰金1萬5000元，僅罰金部分得易服勞役15日，全案仍可上訴。

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