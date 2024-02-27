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社會 社會焦點 保障人權

誰說前中姐是「晶華緋聞」女主角　關鍵證人駁周玉蔻：不是我

記者黃哲民／台北報導

前中國小姐張淑娟不滿被誣指為總統府前秘書長蔣孝嚴1999年「晶華緋聞案」女主角，告媒體人周玉蔻、名嘴蔡玉真涉犯加重誹謗罪嫌，周、蔡2人堅稱消息來源為晶華酒店前經理戴芝蕙、聲請傳喚戴女作證，戴女今（27）日出庭全盤推翻周、蔡2人說詞，堅稱大家都知當年緋聞案女主角是王筱嬋，她怎可能造謠自己同學張淑娟跟蔣孝嚴有關係，她更對周有戒心，根本沒互留私人聯絡方式。

▲▼前中國小姐張淑娟告媒體人周玉蔻、名嘴蔡玉真涉嫌加重誹謗，27日與律師吳漢成到台北地院開完庭受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲前中國小姐張淑娟（中）告媒體人周玉蔻、名嘴蔡玉真涉嫌加重誹謗，27日與律師吳漢成（右）到台北地院開完庭受訪。（圖／記者黃哲民攝）

周玉蔻在庭訊中，多次面色凝重皺眉盯著戴芝蕙，蔡玉真頻頻和律師交頭接耳。周、蔡2人的律師認為戴女和張淑娟有利害關係、證詞避重就輕。周玉蔻開完庭被問到「證人全盤推翻妳的說法，有何意見」，置若罔聞，蔡玉真趁亂快閃不受訪。

▲▼媒體人周玉蔻（戴黑帽）被前中國小姐張淑娟控告加重誹謗，27日與律師林玉芬到台北地院開完庭不受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲媒體人周玉蔻（戴黑帽）被前中國小姐張淑娟控告加重誹謗，27日與律師林玉芬（前右）到台北地院開完庭不受訪。（圖／記者黃哲民攝）

張淑娟的律師吳漢成指出，戴芝蕙在檢方偵辦時，已證稱從沒跟周玉蔻、蔡玉真說過張就是蔣孝嚴緋聞女主角，戴女今作證仍斬釘截鐵澄清，而戴女是周、蔡2人聲請傳喚的證人，講得卻跟周、蔡全然不同，可見緋聞案真的與張淑娟無關，周、蔡也沒向張本人求證。張淑娟在旁冷批「魚目混珠啦！」受訪強調自己心如刀割、度日如年，從不知自己當年背著國旗代表國家參加國際小姐比賽，現在卻被如此糟蹋。

張淑娟再度痛批周玉蔻、蔡玉真當初目的是打擊蔣萬安選情、重炒蔣父蔣孝嚴的緋聞，但是「妳們打他爸爸，打我幹嘛呢！跟我無關！」事發至今，周沒停掉廣播節目、繼續罵人，出庭一再狡辯，「是要把我逼成神經病嗎，周玉蔻妳敢撒謊，為何不敢承擔？妳為什麼不求證呢！」張的2位高中女同學全程旁聽，庭外陪著她高喊「張淑娟加油！」

本案源於2022年九合一公職大選期間，周玉蔻持續質疑當時國民黨台北市長候選人蔣萬安的蔣家身世，堅稱蔣萬安不是故總統蔣經國的孫子，同年9月22日，周和蔡玉真在電視節目中，爆料蔣孝嚴1999年發生的「晶華緋聞案」，女主角就是張淑娟。

▲▼資深媒體人周玉蔻鏡頭前鞠躬聲稱向張淑娟道歉，受訪承認爆料錯誤。（圖／記者黃哲民攝）

▲周玉蔻在張淑娟提告本案前半小時，搶先到台北地檢署卡位，在鏡頭前鞠躬聲稱向張淑娟道歉，受訪承認爆料錯誤。（資料照／記者黃哲民攝）

輿論撻伐周玉蔻與蔡玉真的爆料無中生有，因為當年緋聞案相關報導，揭露緋聞案女主角是王筱嬋，並未提及張淑娟。周、蔡2人被張怒告涉犯加重誹謗罪嫌，堅稱消息來源是晶華酒店訂房部前經理、同時也是張的初中同學戴芝蕙，聲請戴女作證。

台北地院今開庭傳喚戴芝蕙，詳細訊問她任職晶華酒店期間的工作內容。戴女解釋，蔣孝嚴緋聞案發生當天，她是以酒店總裁辦公室祕書身分，依總裁交辦在大廳迎賓，提供貴客保密、不經櫃檯直接通關等禮遇，但她沒見到蔣本人，而是1位中年男子出面。

戴芝蕙自稱任職晶華期間從沒經手訂房、Check in或帶領進房等工作，只因蔣孝嚴是總裁的客人，所以她專程迎接，但不知蔣用什麼名字登記開房或帶誰同行，而她和張淑娟雖是初中同學，但畢業後不常聯絡，只有同學會見面，張從沒託她訂過晶華的客房。

▲▼張淑娟提告周玉蔻 周玉蔻到場道歉 王鴻葳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周玉蔻（右）2022年在張淑娟提告當天搶先到場，與時任國民黨台北市議員王鴻薇（左）當眾互罵「蟑螂老鼠」等語。（資料照／記者屠惠剛攝）

針對周玉蔻、蔡玉真聲稱2021年4月18日在北市玖尹餐廳1場飯局中，聽戴芝蕙描述蔣孝嚴緋聞案是張淑娟訂房，戴女說當時擔任餐廳執行長，那場飯局主人是熟客且為董事長好友，她依例去包廂打招呼，在座10多人半數跟她認識，但她第1次見到周。

戴芝蕙說，因飯局主人熱情，主動向賓客介紹她曾任職晶華酒店、且跟張淑娟是初中同學，她隱約聽到賓客們討論蔣萬安的台北市長選情，還提到蔣孝嚴當年緋聞，眾人你一言我一句，周玉蔻想跟她多問，她覺得話題敏感，就呼攏過去，也沒留聯絡方式給周，事後不再接觸。

戴芝蕙肯定表示那場飯局沒談到張淑娟是蔣緋聞女主角，「沒有！他們沒有關係！」且周、蔡爆料前「沒向我查證」，她看到張淑娟要提告的新聞，才私訊安慰，勸張別提告站到第一線、以免受傷，戴女並當庭交出手機秀出與張淑娟的LINE對話紀錄佐證，審判長諭知翻拍附卷。

戴芝蕙並表示張淑娟提告後，蔡玉真私訊她，她反問蔡「當年不是大家都知道（女主角）是王筱嬋嗎」，她跟蔡是舊識、私交不深，彼此沒恩怨，周玉蔻也曾親赴餐廳想找她，但沒碰到面。

周、蔡2人的律師輪番質疑戴芝蕙顯然語多保留，想抓戴女語病反證戴女曾向周、蔡2人爆料，甚至批酒店竟不知客人帶誰進房、管控有漏洞等語，戴女堅稱2件事都時隔多年、記憶不清楚，而酒店尊重客人隱私，蔣孝嚴又是總裁交辦的貴客，她怎能去問蔣帶誰開房。

周、蔡2人的律師最後指稱戴芝蕙與張淑娟有利害關係，「難以期待自由陳述」，還認為戴女避重就輕、證詞內容矛盾，戴女結束做證離開時，面對媒體發問，眼泛淚光不表示意見。

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