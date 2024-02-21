告不成陳時奮反被控誣告　高虹安出庭強勢回批：莫名其妙亂搞

▲新竹市長高虹安（前左）被旅美教授陳時奮（翁達瑞）自訴涉嫌誣告，今（21日）再度到台北地院出庭 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）自訴新竹市長高虹安涉犯誣告罪嫌，台北地院今（21日）再度開庭聚焦爭點，陳的律師要求高提出聯繫母校增補本案博士論文等證據，高的律師反擊強調「被告沒有自證己罪義務」，高更難掩怒氣，批對方拿資策會空白契約書範本與引用國民黨主席朱立倫的博論舉例想定她的罪，根本「莫名其妙」、「亂搞」等，法官形容陳的主張太空泛「好像在釣魚」，諭知陳3周內補陳具體訴求，擇期再開庭。

本案於去年（2023年）12月底開庭後，時隔近2個月，高虹安再度到北院出庭，她今下午2點多，和2位律師及離職不久的新竹市府發言人徐千晴聯袂到場，遲到幾分鐘才進入法庭，陳時奮返美任教，今委任2位律師出庭代打。

▲徐千晴辭任新竹市府發言人不久，今（21日）以個人身份陪新竹市長高虹安出庭，一併回應她今被高院二審逆轉改判須賠償民進黨前立委鄭運鵬15萬元。（圖／記者黃克翔攝）

雙方律師先舌戰陳時奮本件自訴範圍，是否包括高虹安先前告陳涉嫌加重誹謗1案中、指陳說她「被指導教授李傑除名」等內容。陳的律師堅稱僅控高因被陳揭發博論涉及抄襲而告陳誹謗的舉動，涉及本件誣告罪嫌。

法官以「法官理解了」來結束這1回合的繞口令，但陳時奮的律師聲請調查證據，引發第2回合爭辯，原因是陳的律師要求調閱資策會另案自訴高虹安博論涉犯《著作權法》的內容與進度等資料，還要求高提出聯繫辛辛那提大學或指導教授增補博論、博論從網路下架有無被通知，以及高開記者會澄清時所出示電子郵件正本等資料。

高虹安的律師王世華反擊指出，《刑事訴訟法》規定「被告沒有自證己罪義務」，陳時奮本件選擇提起自訴，就要自負舉證責任，不應要求被告提出證據，且本件審理有無「誣告」而非涉犯《著作權法》，陳的律師所聲請調查證據多數沒必要。

▲新竹市長高虹安（中）今（21日）到台北地院出庭，庭訊時明顯帶有情緒，開完庭沒受訪回應。（圖／記者黃克翔攝）

高虹安更批陳時奮的律師拿資策會空白的「委託學界研究契約」，想當成對她定罪的證據，此舉真是「莫名其妙」，當年她任職資策會參與研究並擔任專案報告第一作者，怎會要求員工遵守「委託學界研究」的契約，這完全是兩碼子事，「寫得這麼明白的字，有沒有看清楚哇！」

高虹安指責對方「根本就是亂搞」，不該隨便拿1個證據就指控別人，針對陳時奮的律師續用國民黨主席朱立倫的博士論文舉例，高明顯壓不住怒氣，高分貝說上次開庭已講過這怎能當證據，「這是朱立倫不曉得幾百年前的一個什麼...，而且學校不一樣，人也不一樣，跟本案一點關係都沒有！」

高虹安強勢表明她從沒被通知自己的博論被下架，「我不知道我要舉什麼證，要不然你們應該去問學校」，她認為對方只是希望資策會回函直接說「高虹安就是有罪，高虹安就是有問題」，但這種大海撈針的作法很沒必要，也跟誣告無關，「想利用資策會回函講些什麼來定我的罪，我覺得非常奇怪」。

法官直言陳時奮的律師請求函詢資策會的內容太空泛，「要求法院調查這麼概括的一大塊，感覺『好像在釣魚』」，且若想勘驗高虹安的博論何時被下架，至少要講清楚在哪個網站可查，陳的律師允諾3周內補陳更具體的書狀，法官諭知擇期再開庭。

高虹安開完庭僅對媒體說「謝謝大家！辛苦了！」就離開，辯護律師柯志諄代為受訪，認為對方律師聲請調查證據的內容，有浪費司法資源之嫌，對於高今天庭訊表現似乎帶有情緒，律師婉轉表示因為已經開很多次庭，對方的主張仍舊不夠具體。

陳時奮委任律師洪士傑代陳提供聲明稿，強調聲請調查證據是正當權利的行使、並非浪費司法資源，高虹安被陳揭發博論涉嫌抄襲資策會研究報告後，才在博論增補引注出處、對資策會的謝詞等內容，洪強調本案絕不是在「釣魚」，而是陳沒有公權力，只能請求法院協助調取證據。

本案源於高虹安前年（2022年）競選新竹市長期間，頻遭陳時奮隔海以臉書帳號「翁達瑞」po文，說她2018年讀美國辛辛那提大學的博士論文，涉嫌抄襲她2017年任職資策會參與的2篇期刊論文、還被指導教授李傑除名等，高告陳涉嫌加重誹謗不起訴後，被陳提起本件自訴反控涉嫌誣告，前次開庭時，陳說高狡辯裝笨，高反擊陳用「扭曲心態看我的一言一行」。