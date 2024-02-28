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社會 社會焦點 保障人權

人妻年下戀「一次擁有2個老公」　尪見色色對話氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫指控妻子小蘋（化名）外遇年紀較小的男性友人阿峰（化名），兩人自2023年4月中旬起透過通訊軟體互傳露骨訊息，包含「妳可以一次擁有兩個老公」、「誰叫妳身體這麼色，色色的」等等，因此決定對兩人提告求償30萬元。不過，由於人夫無法證明小蘋和阿峰曾發生性行為，桃園地院法官日前裁定，兩人應連帶賠償人夫8萬元較為適當。

▲▼女子、女人、女性、性行為、性愛、上床。（示意圖／CFP）

▲人夫控訴妻子小蘋外遇。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

人夫在判決書中主張，妻子和阿峰自2023年4月中旬起，透過LINE、Messenger等通訊軟體互傳曖昧訊息，甚至大聊情色話題，包含「妳還是有老公啊，只不過現在有兩個而已」、「妳可以一次擁有兩個老公」、「我想看妳在我身上跳舞」、「誰叫妳身體這麼色，色色的」、「我也是第一次喜歡（年紀）這麼小的」、「我對你的身體也是很……覺得興奮，想一直擁有」等等，顯然超越一般正常異性友人之間的交往範疇，而且有可能已經發生性行為，因此決定對兩人提告求償30萬元。

對於丈夫的指控，小蘋辯稱，她與阿峰並未發生性行為，反而是丈夫有家暴行為，還會要求她去貸款供自己花用。阿峰也表示，他和小蘋平時對話習慣以黃色笑話互開玩笑，兩人之間並無發生踰矩行為。

然而，桃園地院法官認為，阿峰傳訊息給小蘋，直言女方有「兩個老公」，可見他在傳送上述訊息時，已經知道女方已婚，而「我想看妳在我身上跳舞」、「誰叫妳身體這麼色，色色的」等對話，明顯是兩人互相挑逗、調情的詞語，確實已經超越社會一般通念所能容忍的範圍，人夫有理由主張配偶權益受到侵害。

至於性行為的部分，法官表示，小蘋和阿峰皆否認此事，人夫也無法針對時間、地點提出具體舉證，因此這部分無從採信，經衡量雙方的經濟狀況等因素，最終判小蘋、阿峰應連帶賠償人夫8萬元較為適當，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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