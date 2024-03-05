印度移工「膚色相近」惹議　許銘春澄清致歉：絕無歧視的意思

▲勞動部長許銘春。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

勞動部部長許銘春日前接受網媒專訪時提到引進印度移工是「膚色相近」等原因引進，遭到外界批評。許銘春今（5）日到立法院接受施政總質詢時再次澄清，發言不夠精準造成紛擾、誤解，但是通篇訪問沒有任何歧視的意思，對此表達歉意。

立法院會今天進行行政院施政總質詢，邀行政院長陳建仁率內閣官員列席備詢。國民黨立委黃仁質詢時質疑許銘春日前失言，認為是內心對部分族群的歧視。對此，許銘春情緒稍微激動不斷強調，她真的沒有歧視任何族群的意思，對於發言不夠精準，造成外界誤解致歉。黃仁則說，「部長可以冷靜一下」。

許銘春再說，她或許發言不夠精準，有造成外界的誤解，這部分她會檢討，她昨天也對此造成的紛擾、誤解，她有表達歉意，但是她要說明，因為任何勞工政策，不管對本勞或外勞，都是平等對待，絕對不會有歧視的意思。

另外，黃仁也關注原住民族孩子的教育議題，他當場播出有位原住民孩子遭受霸凌的影片。陳建仁看完影片後表示，他相當難過，學校如何做好教育相當重要，所有族群要平等且互相尊重、欣賞彼此差異。

陳建仁說，他百分之百贊成反歧視、反霸凌，台灣是多元文化的國家，彼此應該互相尊重，反歧視法也列為政府優先辦理的人權項目，行政院人權及轉型正義處正在負責研擬，會請他們加速辦理。

