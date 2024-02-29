心繫霸凌事件！徐榛蔚訪美返國關切受害學生　籲勿2度傷害

▲▼花蓮縣長徐榛蔚與相關單位召開會議，瞭解案情及後續處理作為。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮中區二所國高中日前傳出鬥毆霸凌事件，縣長徐榛蔚訪美行程結束抵台後，第一時間返回花蓮，29日在教育處長及花蓮縣警察局長陪同下，前往相關國中瞭解案情，並關心受霸凌之學生，後續將針對縣內各校進行反霸凌、反暴力宣導以及學生身心靈輔導等，徐縣長也呼籲民眾勿轉傳事件影片造成二度傷害。

徐榛蔚返回花蓮後，隨即前往受霸凌學生之校園，遂與相關單位召開會議，瞭解案情及後續處理作為，包含教育處長翁書敏、警察局長王旭昌、警察局少年隊長韓修愛、警察局鳳林分局長江世宏以及兩校校長等人列席。

花蓮縣警察局表示，接獲通報後，在案發當日兩小時內就已找到當事人且做完筆錄；花蓮縣警察局少年隊也在29日上午特別至中區高中進行反霸凌及反暴力之宣導。

徐榛蔚受訪時提到，有關花蓮中區國高中因感情糾紛而發生暴力事件，目前已遵照教育部校園霸凌防制準則啟動調查程序，司法部分也在事件發生當日晚上十點已調查完畢，兩校也同步啟動校內霸凌調查小組，並啟動霸凌防制及輔導機制，另外對於縣內各校反霸凌、反暴力宣導以及學生身心靈輔導等也全面進行，落實校園安全，讓學生安心學習。

徐榛蔚同時也呼籲民眾切勿在網路上轉傳事件影片，造成受害者及加害者的二度傷害；縣府亦承諾將全力協助，與校方協力輔導行為偏差的學生，導正其偏差行為，並持續關懷受害學生，給予身心靈復健輔導等資源，撫平受傷學生的心靈。