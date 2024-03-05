基隆某國中爆霸凌！3少年持掃把、木條圍毆　施暴原因曝光

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市某國中昨(4日)放學時間傳出霸凌暴力案，一名身穿體育服外套的學生A與另名同學發生扭打，隨後另外2名學生上前助陣，隨手拿起木板、掃把、木條等物就往學生A身上一頓猛砸，過程中還不斷飆髒話，畫面曝光後在社群網路上瘋傳。基隆八堵分駐所警方目前已經介入，後續將涉案少年依違反少年事件處理法移請少年法庭審理。

▲基隆某國中霸凌暴力案事發地點。（圖／記者郭世賢翻攝）

影片中，學生A先與另名同學發生扭打衝突，一旁還有學生錄影起鬨，要求少年將學生A的頭「壓進水桶裡面」；隨後學生A不敵，被推倒在雜物堆中，這時另外2名學生見狀立即衝上前，先拿起一旁的廢棄木門砸向學生A，口中飆罵「操O掰」，還抄起掃把、木條等物一頓猛打；學生A無法還手，只能以雙手護住頭部蜷縮在地。

該段畫面曝光後在社群網路上瘋傳，引起警方關注。八堵分駐所警方指出，4日晚間進行網路巡邏時，發現該支霸凌影片，立即通報學校並會同少年隊查處，經了解，該案係學生A不小心與另名同學發生肢體碰撞，引起該生不滿，糾集另外3名少年共同動手施暴，其中一人在場拍攝影片，警方追查後迅速掌握涉案4名少年身分，晚間7時許即通知家長陪同少年到案說明，後續將4人依違反少年事件處理法移請少年法庭審理，並進行校安通報，由學校、家長輔導少年偏差行為，警方並加強巡邏校園周邊，維護校園安全。

基隆市教育處也表示，昨夜已緊急與學校聯繫確認，今(5日)校方將會召集學務處、輔導處以及2班導師，進行後續輔導等相關事宜，學校會就輔導資源介入協助。

▲基隆某國中發生霸凌暴力案，警方昨晚間已通知4名涉案少年及家長到案。（圖／記者郭世賢翻攝）