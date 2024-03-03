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社會 社會焦點 保障人權

班導好心意外推入火坑　桃園失聰生遭霸凌成「同學玩具」

大坦誠曾在社群平台吐露自己過去因患過動症，而遭遇同儕無禮的霸凌及取笑。（圖／翻攝大坦誠臉書）

▲大坦誠曾在社群平台吐露自己過去因患過動症，而遭遇同儕無禮的霸凌及取笑。（圖／翻攝大坦誠臉書）

圖文／CTWANT

校園霸凌始終是教育界無法根絕的棘手難題，而身心障礙特教生遭霸凌事件即使傷害更深，卻也更容易被當局忽視。知名暢銷圖文作家「大坦誠」曾在社群平台坦承自己年幼時患有過動症（ADHD）而被同學無情排擠，他多次自殘反而遭同學訕笑、宣傳。大坦誠的案例並非特例，桃園一名特教生大寶（化名）因曾向同學表明自己左耳失聰，竟引來無盡的嘲弄與恥笑，逼得他幾乎崩潰，家屬只能po網求助。

本刊記者18日前往大寶家，屋內擺放了各種大寶組裝成的樂高模型，帥氣又複雜的戰甲組合不難看出大寶的心靈手巧，雙親平時忙於工作，大寶的3個姊姊們也自成一群，因此大寶自幼就喜歡動手組裝模型，沈浸於自己樂不思蜀的小天地。

回想遭到霸凌的過去，大寶稚嫩的臉龐面露無奈。9年前，國小班導師認為大寶若先向全班同學表明自己的失聰問題，應可預先解決生活中將面臨的困境，並獲得同儕的體諒及幫助，但卻事與願違。

班導的好心初衷卻意外將大寶推入火坑，導致其不斷在校園中遭遇非人道的對待。（示意圖／123RF）

▲班導的好心初衷卻意外將大寶推入火坑，導致其不斷在校園中遭遇非人道的對待。（示意圖／123RF）

大寶在課堂中解釋自己左耳聽不見的狀況，也細心向同學分享就醫過程，不料，耳朵的殘缺反而成為同儕的實驗品，他們會抓著大寶的左耳玩弄，甚至不時在大寶耳旁大吼大叫，性格乖順的大寶不知如何求助，便默默忍氣吞聲成為大家的下課玩具，無聊的惡趣味逐漸成為大寶的日常。

升上國中後，大寶被分派到資源班上課，卻又因此時不時被嘲諷「很笨」、「智商低」、「智障才去資源班」，同學們不斷朝大寶貼各種極端標籤，大寶為了不搞壞人際關係只好裝瘋賣傻，但內心卻倍受煎熬不知該向誰求助，而國小好友的背叛則成了壓垮大寶的最後一根稻草。

近日大寶發現遊戲帳號遭國小好友盜用，大寶念在昔日情誼不斷向對方苦求要回帳號，反遭對方威脅、恐嚇甚至肆意辱罵「你真的覺得你是正常人？你不覺得你又笨又白癡…他媽的沒錢就去死一死…」終讓大寶情緒崩潰，躲在房間泣不成聲，甚至暴躁地朝家人怒吼、咆哮。大寶的姊姊沈痛表示，弟弟傳給對方的字裡行間充滿無助與淚水，因此她決定將過程po網，期盼校園霸凌能早日終結。

霸凌特教生1／圖文作家「大坦誠」翻版　「失聰高中生」日日遭同學大吼玩弄

▲即便遭遇謾罵，大寶仍一心掛念與好友的過去情誼而忍讓，聊天記錄內容卻讓家屬感到相當心疼。（圖／讀者提供）

因發表《去你的正常世界》一書而受到矚目的暢銷圖文作家大坦誠，求學時與大寶的遭遇如出一轍，因為他有過動症而被同學家人鄰居都視為「不正常」，並因此被排擠，他則因為想當個正常人而不斷逼迫自己參與各項活動，但仍擺脫不掉「有病」的標籤。在受訪時他曾說「我從小就好想當沒有病的小孩，想要像個正常人。」但如今他才明白「有病也沒關係、不正常也沒有錯，每個小怪胎都值得被好好對待」。

學生若遭遇霸凌，除了可向家長、導師反映，或向學校投訴信箱投訴，也可打給教育部的24小時專線1953求助，或向教育部防制校園霸凌專區留言反應，也可打1999向各縣市教育局或教育處投訴，兒童福利聯盟也設有反霸凌專線可提供受害者協助。

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