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被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

▲▼教室示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲被毆老師怨不知班上有特教生。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊惠琪／台北報導

北市某高中一名男特教生，在課堂間情緒失控，衝上講台對科任老師吐口水、怒飆髒話、拳打腳踢，導致老師身上有多處受傷，到醫院驗傷並到警局報案。昨網路流傳疑似被害老師的臉書貼文指出，只是到該班代課，事先並未被告知有特教生，質疑校方「保密比職員安危重要」。北市教育局昨通令各校，日後代課應落實職務交接，除了課程進度外，也要一併交接相關特殊狀況的學生。

被害老師臉書貼文還原事發經過，文中指出，當天到該班代課，但課堂中發現有班上有同學睡著的、有玩耳機的、還有一名學生畫畫的，出言制止後，只剩畫畫的學生冥頑不靈，甚至連上課講義都沒放桌上，再次出言制止，該生就飆髒話回嘴，接著站起來對他噴了滿臉口水，怒嗆「這不是你該管的事情」、「我在這學校就是有特權」，接著就是一連串拳打腳踢。

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被害老師指出，被學生一連串攻擊後，後頸雙手擦挫傷、衣服被扯破、眼鏡斷成三截，財損粗估1.1萬元，到醫院驗傷還花了1250元，還挨了一針破傷風，「心理陰影面積25平方公分。」

被害老師指，事先並未被告知該班有特教生，才會踩到地雷，並質疑校方是否因為才代班幾節課，不需要特別告知，不清楚是否「保密比職員安危重要。」

對此，北市教育局副局長陳素慧證實，於該名科任教師是臨時代課，並不清楚該名學生狀況，昨已要求各校， 日後在請假代理的職務交接時，除了課程進度外，也要一併交接相關特教生的「個別化教育計畫」（IEP），避免衝突發生。針對受傷老師相關醫療費用，教育局會依「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」提供慰問金。

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