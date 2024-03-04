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北市高中生揍師！呂捷曝過去愛的教育　「熱茶誨89」全笑翻

▲▼寫作業。（示意圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者鄺郁庭／綜合報導

北市一所高中近日發生師生衝突，網上狂傳片段。補教名師呂捷就在粉專分享經歷，自己以前也遇過孩子在課堂上「情緒不穩」的狀況，想起那時他「溫柔的牽著那位同學的衣領」、「短短兩、三分鐘的交手……我是說『交談』」，直呼「還好我不是在體制內教書，不然我一學期最少被送三次教評會」，令眾人笑翻。

呂捷在粉專「呂捷歷史-朕即天下！」發文，提到這兩天有一段高中生在課堂上情緒失控，對老師吐口水、動粗的影片，就想起自己過去也遇過類似狀況，自豪「那時我剛出來教書，還很年輕…但我展現出超越了一位菜鳥老師沒有的成熟與穩重！」

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他表示，事發當下，他怕影響課堂氛圍、造成其他同學困擾，就「誠懇的邀請」那位有情緒的同學，到教室外談談，能理解孩子長期課業壓力下會有情緒，便請班上同學先自修，要「去去就回」。

▲▼呂捷。（圖／『豈有此呂』節目提供）

▲補教名師呂捷。（圖／『豈有此呂』節目提供）

呂捷接著敘述兩人互動，「說時遲 那時快！我溫柔的牽著那位同學的衣領，緩緩的走出了教室，短短兩、三分鐘的交手……我是說『交談』……孩子如沐春風到五體投地，也明白自己的錯誤，羞愧的臉都紅了！」「這也激起了孩子的學習熱情，他開心且幸福的跟我說『師父別走，我帶更多人來聽你的課！』我也笑容可掬的說『拎北但哩』！」

回到教室後，他摸了水杯發現茶還是熱的，忍不住笑了，「古有關雲長『溫酒斬華雄』，今有呂小捷『熱茶誨八九』～身為一個教育工作者，我的座右銘就是『愛與包容』！」最後還備註，「還好我不是在體制內教書，不然我一學期最少被送三次教評會…」

貼文一出，眾人不禁笑翻，「歷史老師兼武術指導」、「牽著衣領，應該是揪住衣領吧XD」、「老師，好有畫面，道理講不聽那就物理解決」、「抱拳以禮，物理治療」、「我懷疑你有使用詠春拳，但沒有證據」、「我看到關鍵字『牽著衣領』？」

其中，還有網友直呼，「老師的22年前，基本上您跟那學生差不到5歲餒！而且那時候老師自己也是血氣方剛的年紀餒！太厲害了吧！」呂捷看到留言後則表示，「所以我跟那位同學『打成一片』啊～」

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