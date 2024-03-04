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北市特教師生衝突　教育部長：年增聘400特教助理員協助

▲教育部長潘文忠談去留。（圖／記者楊惠琪攝）

▲教育部長潘文忠。（資料照／記者楊惠琪攝）

文／中央社

北市某高中日前發生特教生與教師衝突，教育部長潘文忠今天表示，教育部113學年起將每年增聘400名特教助理員，協助老師在一般班級教學碰到特教生時，能提供協助。

台北市某所高中近日發生師生衝突，1名情緒障礙特教生向台上老師表達訴求，但聽到老師回應「我被你影響到了」後，學生就拍桌站起，大罵髒話、搶下老師手中麥克風並作勢揮拳，最後更出手毆打教師。

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教育部長潘文忠今天在立法院教育及文化委員會會前接受聯訪時指出，教育部近期已修正輔導管教注意事項，支持教師能合理管教；如果老師在心理上受到影響，教育部今年已大幅增加針對老師在心理諮商輔導的資源，從新台幣600萬元提升到6000萬元，讓老師能得到更多支持。

對於北市特教生與教師衝突事件，潘文忠提到，教育部會透過現在特教的機制協助學校，例如教育部已自113學年起大幅增加特教助理員，預計每年增聘400人、4年增聘1600人，協助老師在一般班級教學過程中，如碰到特教生有需要特別關照的部分，能有助理員協助。

潘文忠也提醒學校，對於特教學生，尤其是有情緒管理困擾的，應掌握個案情形並建立輔導機制；而學校師生在對待特教學生時應有互動規範原則，當碰到情形比較特殊學生時，能適時提醒老師注意應對；學校也應建立緊急、應變計畫，以處理或協助相關案例。

潘文忠坦言，特教學生對老師而言，確實是比較辛苦的挑戰，教育部會跟各地方政府合作，持續增加教師相關方面知能，幫助老師更好地照顧這類學生；也希望學校多關懷照顧這些特殊的孩子，以預防及避免造成師生衝突。

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