老師規定「小一只能用鉛筆」　媽戰翻：誰來削筆？家長全看傻

▲小一孩子被要求只能用鉛筆寫字。（示意圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

「合理嗎？」一名媽媽透露，孩子目前讀小學一年級，但老師不肯他使用自動鉛筆，上課只能用鉛筆書寫，這番規定讓原PO無法接受，還稱「誰要負責削鉛筆呢？」文章引來全場網友認為合理，「小一力道掌握可能沒那麼好，自動筆芯會比較容易斷，加上孩子還要更換筆芯，上課也容易分心」。

一名女網友在臉書公開社團《小一聯盟》表示，讀小一的孩子被老師要求「用鉛筆寫字」，不可以用自動鉛筆，讓原PO求問大家看法「合理嗎？」文末，原PO也補充說明，老師給的說法是「鉛筆寫字比較漂亮，自動鉛筆筆芯會一直斷」。

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文章曝光後，有家長點頭認同，並解釋「很合理！會這樣要求的低年級老師是認真的老師，自動鉛筆至少等3年級才使用，到那時，手的力量已經能夠成熟控制，不會一直斷筆芯，小孩也不會一直分心裝筆芯、修自動鉛筆」。原PO則反問，「誰要負責削鉛筆呢？」

一票網友則看傻回應，「劃重點：誰來削鉛筆？」「恐龍家長又來了」、「昨天兒子才被沒收自動筆...說要期末才能拿（才剛開學）」、「法律沒有規定小一必要用鉛筆，但稍凡有點生活經驗或常識或知識，並且重視小孩成長發育及教育的人，都應該會知道用鉛筆對中低年級以下孩子比較好，對小孩來說較能控制好力道，也避免筆芯噴到眼睛」、「合理，光是換筆芯這動作，很多孩子都花很久的時間，有時候自動筆壞了又堅持要修好，老師會瘋掉」。

留言串中，還釣出苦主分享悲慘經歷，「被同學的自動鉛筆筆芯噴進眼睛的路過！角膜破掉，整整痛了3天沒有停歇...瞎了你要賠嗎」。

對於誰來削鉛筆，有網友認真回應，「看原PO一直執著誰來削鉛筆這件事，那就買2.0筆芯加磨筆器，讓小孩自己削筆芯就好，這樣不是就能解決了，讓他自己削，而且只有磨芯很輕鬆」、「我們小朋友去學校，學校老師還會教他們削（每天去學校前5支筆已削好，但是小朋友還是會用到沒尖）」。