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施暴特教生向老師致歉！教育局：復學後將安排助理員入班協助

▲▼上課示意圖。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲北市某高中特教生爆發師生衝突事件，教育局擬訂5大因應措施。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者楊惠琪／台北報導

北市某高中一名特教男學生，在課堂上發生師生衝突事件，學生目前暫時在家學習，待情緒穩定後再返校上課。校方表示，學生和家長已向任課老師誠摯道歉，將在一周後開會討論該生何時返校上課。北市教育局今也開會討論，擬訂由特教資源中心專業輔導老師進駐校園提供個案協助，以及學生復學後，將安排特教助理員入班協助等5項措施。

因應該名學生突然的情緒失控，校方今再度召開「個別化教育計畫」（IEP），邀集相關導師、科任老師和家長到場，會中要求家長重新加強家庭教育跟照養責任，學校也會全力提供協助，除了有巡迴專業輔導老師進駐外，未來學生復課，也會有專任特教助理員入班提供協助。

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校方表示，事發後，該名學生和家長已向科任老師致歉，老師也能釋懷，至於老師到警局報案，則尊重老師個人權益。同時校方也提醒媒體和網友，因該生是未成年的特教生，希望不要再散佈相關的影片和照片，同時也向學生進行法治教育宣導，不要擅自拍攝他人影片上網。

台北市教育局今也開會訂定5項因應措施，包括由東區特教資源中心提供情緒障礙學生巡迴輔導資源老師，進駐校園提供個案協助；未來該名學生返校上課後，教育局會全時支應特教助理員，入班提供協助；今天上午也要求學校針對案發班級再次進行團體輔導；以及針對處理事件的教職人員，若有受傷情況，依公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法，發給受傷慰問金。

此外，由於該名科任教師是臨時代課，並不清楚該名學生狀況，北市教育局也要求各校，日後在請假代理的職務交接時，除了課程進度外，也要一併交接相關特教生的「個別化教育計畫」（IEP），避免衝突發生。

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