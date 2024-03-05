鋒面南移中！對流閃電接近台灣時間曝　轉雨降溫超有感

▲上海、長江中下游有道鋒面南移中，開始有顯著對流、閃電，周三接近北台灣。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者李姿慧／台北報導

今天(5日)為24節氣的「驚蟄」，各地氣溫持續回升，高溫上看35度，氣象達人彭啟明表示，上海、長江中下游有道鋒面南移中，開始有顯著對流、閃電發生，週三鋒面接近北台灣，轉雨降溫相當有感。

今天是 24節氣中的驚蟄，象徵春雷初響，萬物萌發之景象。氣象達人彭啟明今表示，哪裡打雷？在上海及長江中下游區域，剛好有道鋒面正逐步南移當中，開始有顯著對流發展、閃電發生。

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彭啟明指出，鋒面預期周三凌晨接近北台灣，轉雨降溫相當有感，也請要有準備，最重要的，把握現在的陽光。

氣象署則表示，周三鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地轉為有短暫陣雨；北台灣氣溫將明顯下降，且越晚越冷；其他地區上半天仍較溫暖，但下半天起氣溫亦逐漸下降。

氣象署指出，周四(7日)則有大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部全天寒冷，高溫僅13至15度，其他地區氣溫也下降；華南雲雨區東移水氣偏多，北部及東半部地區有短暫陣雨，中南部地區亦仍有零星短暫陣雨。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

周五、周六降雨區域略縮減，氣象署說明，屆時北部、東半部地區及中南部山區仍然雲多、有局部短暫雨；氣溫方面因持續受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，雖然白天氣溫略回升，但天氣仍然偏冷。

周日冷氣團逐漸減弱，氣溫略回升，但夜間、清晨仍冷；周日、下周一北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲。