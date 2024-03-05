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聖嬰現象將結束！春季「雨量正常偏少」　3月仍有冷氣團　

▲▼氣象署氣象預報中心主任陳怡良。（圖／記者李姿慧攝）

▲氣象署氣象預報中心主任陳怡良。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中央氣象署今（5日）公布春季展望，未來1季3月到5月預測氣溫正常至偏暖，雨量正常至偏少，5月進入梅雨季降雨量預測仍有不確定性，另聖嬰事件有減弱趨勢，預計春季後回復正常。

中央氣象署預測，未來1季3月至5月台灣氣溫正常至偏暖，雨量正常至偏少。

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氣象署指出，過去1季（112年12月至113年2月）平均氣溫相較於氣候平均值為偏暖，冷暖交替快且變化幅度大，期間共受到6波強烈大陸冷氣團或寒流影響，影響期間氣溫明顯偏低，其餘時間溫度則偏暖；降雨方面，全台雨量及雨日明顯偏少，降雨量則接近氣候平均值的6成。

氣象署說明，目前聖嬰事件有逐漸減弱趨勢，預計春季過後將逐漸回復到正常。依據氣象署及各國數值模式資料綜合研判，今年3至5月的平均氣溫以正常至偏暖的機率較大，降雨方面，預估3月至4月的雨量為正常至偏少，5月進入梅雨季，降雨量預測尚有頗高的不確定性。

▲▼春季氣溫和雨量預測。（圖／氣象署）

▲春季氣溫和雨量預測。（圖／氣象署提供）

中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良說明，3月到5月顯示溫度有偏高機率，雨量3月和5月沒有顯著訊號，4月正常機率偏高，未來一季溫度上，正常機率為5成，偏高機率4成；未來一季雨量，3月到5月正常機率5成，偏少機率3成。

陳怡良指出，赤道太平洋海溫高，聖嬰現象還是有，但目前有微幅下彎趨勢，聖嬰現象已經過了最強時刻，正在逐漸減弱，聖嬰現象進入春季後急速減少，趨近於零，未來一季逐漸恢復正常機率高。

▲▼聖嬰現象趨勢。（圖／氣象署）

▲聖嬰現象趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署提醒，3月仍有冷氣團南下影響台灣的機率，冷氣團影響期間應注意保暖；3、4月台灣西部、金門及馬祖常有局部性濃霧；過去1季雨量明顯偏少，且春季仍是全年雨量相對較少的季節，仍要珍惜水資源、節約用水。
 

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