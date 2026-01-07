機台要全改繁體！湯姆熊喊「簡體字ㄅㄅ～」眾人秒讚：支持

▲湯姆熊要將機台上的簡體改成繁體。（圖／翻攝自Threads／tainantomsworld）

記者鄺郁庭／綜合報導

「已經陸續作業中了唷～簡體字ㄅㄅ～」大台南湯姆熊近日在Threads發文，因為法規變更，目前各大店家正在慢慢將機台上的簡體中文改為繁體中文。消息曝光後，立刻引發大量家長與玩家叫好，「終於！我因為簡體字很排斥進湯姆熊，感謝在我小孩識字之前法規成立了！」「我給大大的讚。」

大台南湯姆熊指出，過去機台由代理商進口，購買方依法無權更動外觀，直到近期法規調整後，政府明確要求「中文一定要用繁體字」，才終於能著手處理簡體字，「以前是想改也不能改、現在是終於能改了。」

全台約4000台要改：簡體字掰掰

大台南湯姆熊透露，政府給出緩衝期至2028年9月，全台既有機台可分階段更換，但實際執行仍需時間、人力與成本。目前全台約有4000多台機台要改，新機多由代理商協助更新，舊機則需自行處理，因此無法一夕完成，但已經陸續作業，可以跟簡體字說再見了。

貼文引發熱論，許多網友紛紛點讚力挺，「終於！以前看到簡體字真的完全不想玩」、「感謝在小孩識字前改掉」、「終於不用被簡體字辣眼睛」。也有家長直言，「改完之後會更願意帶小孩去消費」，更有人開心喊話，「改好一定回去玩爆湯姆熊。」