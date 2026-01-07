才度完蜜月…F-16V飛官失聯家人崩潰！小姨子：姊姊等到快瘋掉

▲辛柏毅。（圖／IDF經國號粉專提供）

花蓮空軍基地第五聯隊一架編號6700的F-16V戰機，6日晚間執行例行夜航訓練返場時，疑似在花蓮豐濱外海10海浬處發生意外，飛行員辛柏毅疑跳傘墜海，至今仍未尋獲。據悉，該名飛官才剛與新婚妻子度完蜜月返隊短短2天就出事，親友透過社群發聲集氣，透露全家陷入煎熬，令人鼻酸。

事件發生後，親友在社群平台貼出辛柏毅與妻子剛度完蜜月返國的合照，畫面中兩人戴著卡通帽、笑容燦爛，新婚甜蜜藏不住，卻成為家屬心中最痛的對比。小姨子也接連發文，替姊姊與全家人向外界集氣，希望奇蹟出現。

小姨子心碎寫道，「辛柏毅先生拜託你撐住並回家好嗎…姊姊等你等到快瘋掉，眼睛從沒看過他那麼腫，我們全家都在等你回家」、「拜託全世界幫我們家小辛集氣！讓他平安回家吧！」

小姨子稍早再度發文，知道要比姊姊堅強，但看到姊姊哭，她心都要碎了，全家人則是整夜都沒睡，只能哭和祈禱男方平安歸來，「姊夫，我姊想你想到瘋掉了，回家吧！」

據了解，這起事件中的飛官為29歲上尉辛柏毅，自國中畢業後就讀中正預校，後進入空軍官校，是108年班畢業的優秀飛行員，去年5月20日才與同樣任職軍中的妻子完成婚禮，近日兩人還前往北歐芬蘭度蜜月，未料假期結束返隊僅2天，6日晚間執行夜航訓練時便發生意外。