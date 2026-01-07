　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

總預算案未審影響平日旅遊補助　觀光署：有信心4月上路

▲▼國旅,旅遊,住宿,觀光,民宿,飯店。（圖／記者周湘芸攝）

▲國旅平日住宿最高可補助3200元。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

交通部觀光署今年4月起將推出5大平日旅遊補助，總經費23億元，平日入住國內旅宿最高補助3200元。不過，今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，觀光署表示，相信政府，也相信台灣是很和諧的。意即有信心4月能如期上路。

為提升國人平日旅遊意願，觀光署規劃今年4月起推出5大平日旅遊補助，包括「平日住宿優惠」、「生日住宿優惠」、「遊樂園留宿」、「企業員工國內旅遊獎勵」及「Taiwan PASS平日國旅優惠」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署主秘方正光今日出席星級旅館推廣活動，他受訪表示，平日旅遊補助共有5項方案，總經費約23億，細節待確認後會對外公布，預計4月上路。

至於總預算案尚未審議，是否影響方案執行？方正光僅說，相信台灣的政府，也相信台灣都是很和諧的，大家都會「馬到成功」。意即有信心4月能如期上路。

根據觀光署規劃，「平日住宿優惠」為周日至周四入住國內旅宿，第1晚可抵用800元，連住第2晚可抵用1200元，等同每次最高可折抵2000元，活動將持續3個月。「生日住宿優惠」為每月抽出1000名當月壽星，可獲得1200元的住宿金，4月上路後將回溯至1月壽星。

「遊樂園留宿」方案，憑平日合法旅宿發票，住宿當日與隔日前往全台26家觀光遊樂業主題樂園，可享入園門票免費優惠。「企業員工國內旅遊獎勵」，由旅行業招攬30人以上企業員工旅遊，包裝至少兩天一夜行程（例假日不超過一天），每家旅行業者可申請10團企業員工旅遊遊程行銷獎勵金，每團1萬元；每家公司可申請1團企業員工旅遊獎助金2萬元。

另外，「Taiwan PASS平日國旅優惠」推出Taiwan PASS平日4折優惠，或Taiwan PASS平日加贈每房每晚1,500元住宿抵用金，各限量2萬套。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因
快訊／元旦落海失聯　遺體7天後找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

擠爆市府！台中伴手禮百家爭霸戰開打　老將新秀齊聚

上班族「遇不合理規定」為何吞下去？過來人嘆：躺平是很好的反抗

影視神曲洗榜、跨語聽歌成日常　KKBOX揭2025台灣樂迷真實樣貌

不是外套！路上一堆人「1保暖穿搭」　網秒懂解答：穿2次才會洗

強烈冷氣團影響到明天　周五輻射冷卻留意日夜溫差大

年薪150萬也不敢生　他嘆「中產在消失」：往上爬才知是真的

【廣編】愛拼才會贏！世紀民生深耕高齡關懷　攜手歌王葉啟田守護長輩行動力

小黃司機狂讚「中國支付方便」　他想用Apple Pay付錢！結果傻眼了

台南大員皇冠假日推〈冬蘊南漁〉　溫潤南方海味暖胃也暖心

韓國人曝1特徵「是100%台人」！超愛這吉祥物：產品有牠就想買

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

擠爆市府！台中伴手禮百家爭霸戰開打　老將新秀齊聚

上班族「遇不合理規定」為何吞下去？過來人嘆：躺平是很好的反抗

影視神曲洗榜、跨語聽歌成日常　KKBOX揭2025台灣樂迷真實樣貌

不是外套！路上一堆人「1保暖穿搭」　網秒懂解答：穿2次才會洗

強烈冷氣團影響到明天　周五輻射冷卻留意日夜溫差大

年薪150萬也不敢生　他嘆「中產在消失」：往上爬才知是真的

【廣編】愛拼才會贏！世紀民生深耕高齡關懷　攜手歌王葉啟田守護長輩行動力

小黃司機狂讚「中國支付方便」　他想用Apple Pay付錢！結果傻眼了

台南大員皇冠假日推〈冬蘊南漁〉　溫潤南方海味暖胃也暖心

韓國人曝1特徵「是100%台人」！超愛這吉祥物：產品有牠就想買

李在鎔掃100隻Labubu？傳聞登熱搜、股價飆　三星急澄清

黃曉明舊愛直播關濾鏡！　網抓包「牆壁在動」酸爆：住在異空間吧

16輛偵防車到位守護治安第一線　雲林縣持續強化警政量能

擠爆市府！台中伴手禮百家爭霸戰開打　老將新秀齊聚

熊霓瘦身有成「內衣全換新」 　剪30公分短髮燦笑「回頭率變高」

因盜版漫畫損失上億...日政府出招「AI偵測系統」、加速翻譯流程

四川社區群發簡訊提醒「多吃狗肉」　官方回應：只是養生建議

英文菜單貴1倍！大阪拉麵店「雙重定價」中國客氣炸　老闆喊冤

台股噴8530億天量！外資反手賣超298億元　調節台積電2.6萬張

四大天王合體夢碎！　羅志祥點破關鍵「昔嘗試過」：不會有人理

【可以送去上學了】萌貓超強臂力+高智商半小時破解防開罩！

生活熱門新聞

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

外送專法通過「平台警告漲5％」　5萬外送員失業

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／金色三麥「台灣比日本貴」挨批　業者：停賣瓶裝蜂蜜啤酒

結帳要找載具！iPhone「實用1功能」秒跳出

不是請特休！被資遣同事「一周休4天不扣薪」

金色三麥日本便宜賣　董事長親自道歉

定存全解掉！70萬All in「超穩1檔ETF」網看傻

預言台積電赴美股價跌破500　台大學者疑刪文

中榮「無照醫療廠商」執刀手術　醫師旁邊納涼看

急凍探6℃　最冷時刻還沒到

冷到沒完沒了　回溫時間曝

今冬最大挑戰！　連3天凍番薯

不只冷爆！南部人「昨晚集體崩潰」：根本像颱風了

更多熱門

相關新聞

廣州遊客上午出門下午返回驚「飯店在拆遷」 冷氣一整排擺在走道

廣州遊客上午出門下午返回驚「飯店在拆遷」 冷氣一整排擺在走道

大陸一名遊客近日在廣州旅遊時，上午外出直至下午才返回飯店，沒想到，一回到飯店便驚見該飯店正在進行拆遷作業，走廊堆滿拆下的冷氣設備。對此，飯店方面回應稱，拆遷與停業安排並非臨時進行，也主動跟第三方平台下架房源因應。

走一趟「越南小瑞士」感受法式風情！

走一趟「越南小瑞士」感受法式風情！

一趟「沙巴假期」雙享海陸自然體驗！

一趟「沙巴假期」雙享海陸自然體驗！

日本熊襲事件頻傳　觀光署要求旅行業者視情況調整行程

日本熊襲事件頻傳　觀光署要求旅行業者視情況調整行程

河南「天安門」牆畫村元旦湧進5萬人

河南「天安門」牆畫村元旦湧進5萬人

關鍵字：

平日住宿國旅旅遊觀光

讀者迴響

熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面