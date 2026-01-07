總預算案未審影響平日旅遊補助　觀光署：有信心4月上路

▲國旅平日住宿最高可補助3200元。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

交通部觀光署今年4月起將推出5大平日旅遊補助，總經費23億元，平日入住國內旅宿最高補助3200元。不過，今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，觀光署表示，相信政府，也相信台灣是很和諧的。意即有信心4月能如期上路。

為提升國人平日旅遊意願，觀光署規劃今年4月起推出5大平日旅遊補助，包括「平日住宿優惠」、「生日住宿優惠」、「遊樂園留宿」、「企業員工國內旅遊獎勵」及「Taiwan PASS平日國旅優惠」。

觀光署主秘方正光今日出席星級旅館推廣活動，他受訪表示，平日旅遊補助共有5項方案，總經費約23億，細節待確認後會對外公布，預計4月上路。

至於總預算案尚未審議，是否影響方案執行？方正光僅說，相信台灣的政府，也相信台灣都是很和諧的，大家都會「馬到成功」。意即有信心4月能如期上路。

根據觀光署規劃，「平日住宿優惠」為周日至周四入住國內旅宿，第1晚可抵用800元，連住第2晚可抵用1200元，等同每次最高可折抵2000元，活動將持續3個月。「生日住宿優惠」為每月抽出1000名當月壽星，可獲得1200元的住宿金，4月上路後將回溯至1月壽星。

「遊樂園留宿」方案，憑平日合法旅宿發票，住宿當日與隔日前往全台26家觀光遊樂業主題樂園，可享入園門票免費優惠。「企業員工國內旅遊獎勵」，由旅行業招攬30人以上企業員工旅遊，包裝至少兩天一夜行程（例假日不超過一天），每家旅行業者可申請10團企業員工旅遊遊程行銷獎勵金，每團1萬元；每家公司可申請1團企業員工旅遊獎助金2萬元。

另外，「Taiwan PASS平日國旅優惠」推出Taiwan PASS平日4折優惠，或Taiwan PASS平日加贈每房每晚1,500元住宿抵用金，各限量2萬套。