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再升級！氣象署4月起海象預報遠近海延至5日　沿海延長72小時

▲▼氣象署氣象預報中心主任陳怡良。（圖／記者李姿慧攝）

▲氣象署氣象預報中心主任陳怡良。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

配合行政院「向海致敬」政策，中央氣象署4月1日起海面海象及天氣預報時效延長，其中遠近海預報從3天延長到5日，鄉鎮沿海預報從48小時延至72小時，提升海氣象資訊在漁業、航運、遊憩、防救災及航行安全等多元運用。氣象署表示，這項預報升級將讓各界能更早掌握海氣象預報資訊，親海、近海活動更安全。

氣象署氣象預報中心主任陳怡良表示，氣象署積極建置高速運算電腦並提升預報技術，讓各界更早獲取海氣象預報。在遠海及近海預報服務部分，時效將由原先的3日增長為5日，提供包含遠海15大分區及近海17分區之風、浪及天氣逐日資訊。

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另外，鄉鎮沿海精緻化預報服務部分，時效則將由原先的48小時增長為72小時，針對濱海鄉鎮或島嶼沿海共120個參考點，提供海氣象預報資訊，包含逐3小時風力、波浪、海流、天氣預報及潮汐。

氣象署指出，這項服務時效的延長，讓使用者在5日前即可掌握逐日海氣象趨勢，安排海上活動日程。72小時之內則可透過逐3小時之鄉鎮沿海精緻化預報，瞭解活動海域更細緻之海氣象變化。民眾及各界於安排親海、近海活動或海上作業時，可依需求綜合搭配此2項預報服務，提早掌握海氣象變化，做好行前的準備。

氣象署也提醒，海氣象瞬息萬變，從事海上活動要隨時注意天氣及海象的變化，保護自身安全。民眾可透過氣象署網站及生活氣象 App 的遠海、近海預報及鄉鎮沿海預報專區，快速便捷查詢所需之預報資訊。

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