生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

必勝客突PO拆招牌短片「珍重再見」　真相公布挨轟反感

記者黃翊婷／綜合報導

披薩連鎖店必勝客日前突然在臉書粉專公布「拆招牌」的影片，還配上一行「1986-2025珍重再見」的文字，讓部分網友以為是要退出台灣市場。不過，業者隨後發布另一篇貼文，表示只是升級招牌披薩，結果引發網友們正反意見爭論。

（圖／翻攝自Facebook／必勝客）

▲必勝客突然「道別」，嚇到不少網友。（圖／翻攝自Facebook／必勝客，下同。）

必勝客臉書粉專5日發布一段由GAI工具生成的影片，內容為工人拆除招牌的畫面，並搭配「感謝一路的支持與陪伴」、「「1986-2025珍重再見」等文字。部分網友以為是要退出台灣市場，紛紛留言表示驚訝或不捨，「怎麼可能，上周不是生意還很好」、「發生什麼事了？瞳孔地震」。

（圖／翻攝自Facebook／必勝客）

▲真相公布，其實只是升級披薩招牌品項。

不過，必勝客隨後發布另一篇貼文，公布將升級招牌品項，「五大招牌比薩重磅上市」。真相揭曉後，掀起網友正反意見爭論，大多數網友直言對這樣的行銷方式反感，「我以為真的要退出台灣市場了，真的被嚇到了」、「行銷人員應該要換一下，方式讓人反感」、「同樣的哏，一次是創意，兩次是無趣，三次就爛了」。

但也有少數網友表明支持，「嚇得我趕快去買一盒壓驚」、「太好了，果然只是披薩升級」。而面對網友負評，必勝客方面尚無正式回應，小編則是在網友留言底下回覆，「我們也捨不得離開大家」、「離別是為了更好的相遇」，同樣沒有正面回應爭議。

舊的不去，新的不來...... 高掛紅布條，昭告全台2300萬人???? ????必勝客換新招牌了！！...

必勝客 Pizza Hut Taiwan 發佈於 2026年1月5日 星期一
01/04 全台詐欺最新數據

必勝客今年跨年夜大爆單，大批網友發文抱怨在門市苦等2至4小時才取到餐，消保官則出面表示業者延遲給付已違約，要求必勝客須提出賠償方案。對此，業者做出最新回應：「將協助消費者妥善處理。」

