辛柏毅失聯疑遇「空間迷向」　台灣曾有案例...Kobe墜機也是

▲▼海巡署派出3 艦6艇6日晚間徹夜搜救。（圖／海巡東部分署提供，下同）

▲海巡署派出3艦6艇搜救。（圖／海巡東部分署提供）

記者曾筠淇／綜合報導

空軍6日晚間發生重大飛安事故，一架隸屬花蓮基地、機號6700的F-16單座戰機，在花蓮外海執行例行夜間訓練時，雷達光點突然消失，飛行官辛柏毅上尉目前仍下落不明。至於事故發生原因，疑似是發生「空間迷向」。

人的方向感，大多是靠著視覺來判斷，因此若是在晚上或惡劣的天氣下，飛行員就可能無法確定高度、角度，甚至看不清地平線，出現「空間迷向」的狀況。

空間迷向國內案例

空間迷向有「飛官殺手」之稱。空軍曾在罹難飛行官丁世寶少校案中確認，失事原因為空間迷向，關鍵在最後13秒出現致命異常，航跡圖顯示，從1萬3000呎高空急降後一度於3500呎出雲，丁世寶試圖拉升但已經來不及，墜海失蹤。專案小組研判，應為戰機入雲後產生夜間空間迷向。

在蔣正志失聯一案中，空軍調查也顯示，雷達軌跡中，當時戰機在20秒內急墜7000呎，由起飛正常爬升至7000呎等事證來看，機械故障可能性較低，不排除空間迷向可能，因當時操作環境同樣為夜間，進雲、並操作轉彎，不排除讓飛行官因此產生錯覺。

▲▼ 。（AI協作圖／記者曾筠淇製作，經編輯審核）

▲空間迷向相關案例。（AI協作圖／記者曾筠淇製作，經編輯審核）

空間迷向國外著名案例

除了國內，還有另一起案例也很著名。NBA傳奇球星科比布萊恩（Kobe Bryant）於當地時間2020年1月26日發生墜機意外身亡，他與次女吉安娜（Gianna Bryant）、駕駛左巴揚等一共9人全數罹難。

美國新聞網站TMZ引述飛行經驗豐富的直升機駕駛說法，指出事發時起了濃霧，影響到直升機，駕駛打轉15分鐘後，遵循目視飛航計畫，但之後飛到卡拉巴薩斯（Calabasas）地區時，能見度變零。

2021年，美國國家運輸安全委員會（NTSB）於9日公開事件調查報告，認為飛機墜毀的原因是機師決定在危險條件下飛行，不顧警告飛入濃霧和低垂的雲層，導致「空間迷向」（Spatial disorientation），失控墜落。

辛柏毅失聯　目前持續進行搜救作業

空軍花蓮基地飛官辛柏毅上尉昨駕駛F-16V戰機（機號6700）執行夜間訓練時，傳疑因模組化任務電腦（MMC）訊號故障，導致辛柏毅遇到「空間迷向」的狀況。

國防部、內政部及海巡署等單位漏夜搜救，海巡署今（7日）表示，目前已累計派遣3艦及6艇於事故海域持續搜尋，並施放共計4顆 SLDMB 海難搜救測流浮標，持續配合國防部全力進行搜救作業。

曝辛柏毅昨失事前回報MMC故障　空軍：將清查其他F-16V

曝辛柏毅昨失事前回報MMC故障　空軍：將清查其他F-16V

空軍飛官辛柏毅昨駕駛F-16V戰機（機號6700）執行夜間訓練時，疑因模組化任務電腦（MMC）訊號故障釀失事，且更傳事發前幾天該機MMC也曾故障過。對此，空軍今（7日）表示，該機去年11月出廠至今未發生MMC系統故障，但昨飛行員返場訓練過程中確實有報告MMC發生故障，惟昨檢查相關紀錄，發現飛行員並未回報哪些裝置故障，空軍也將清查其他F-16V戰機，目前掌握到的部分僅6700號機發生此問題。

辛柏毅「新婚+警父退休」剛開啟新人生！全村集氣

辛柏毅「新婚+警父退休」剛開啟新人生！全村集氣

空軍令F-16停飛！督察長哽咽籲國人替辛柏毅祈福　最新搜救兵力曝

空軍令F-16停飛！督察長哽咽籲國人替辛柏毅祈福　最新搜救兵力曝

F-16飛官辛柏毅墜海失聯！海巡派3艦及6艇　管碧玲：鍥而不捨搜救

F-16飛官辛柏毅墜海失聯！海巡派3艦及6艇　管碧玲：鍥而不捨搜救

F-16飛官失事失聯　國民黨團轟賴政府：拿國軍官兵性命當人肉盾牌

F-16飛官失事失聯　國民黨團轟賴政府：拿國軍官兵性命當人肉盾牌

