「雲霄飛車」降溫來了！急凍4天最冷跌破10度　連2天全台甩雨　

▲明起變天，全台有降雨機會，強烈冷氣團後續接力，溫度也將急墜。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面即將抵達！明天(6日)起變天，後續強烈冷氣團接力強攻，明天起將冷到周六，氣溫一路直墜，周五和周六最冷，全台低溫探1字頭，其中北東低溫10到11度，局部空曠地區可能跌破10度，明後兩天全台有雨。

中央氣象署預報員李孟軒表示，鋒面預計明天凌晨到上午通過台灣北部，明天北部、東北部天氣明顯轉變，今入夜後北部率先轉涼，明天白天高溫相較今天會下降超過10度以上，白天溫度為16到19度，晚上降到14度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中部明天白天高溫約26到28度，南部28到30度，高溫略為下降，等冷空氣南下後，明天晚上中南部轉為偏涼偏冷。

▲周三起北台灣氣溫陡降，全台轉為有雨天氣。（圖／氣象署）

明天鋒面通過，將由北往南逐漸轉短暫陣雨天氣，中南部、花東預估明天下半天後也會陸續下雨。

周四華南雲雨東移，李孟軒表示，全台有降雨機會，強烈大陸冷氣團影響，周四全台濕冷；周五、周六水氣減少，雨區域略縮減，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨。

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署）

不過由於冷空氣仍持續，李孟軒提醒，周五、周六這兩天是這波冷空氣最低溫時刻，北部、東北部低溫約10到11度，局部空曠地區可能跌破10度，中部、花蓮低溫約13到14度，南部、台東低溫約14到16度。

這波強烈冷氣團強攻期間也有機會追雪，李孟軒指出，周五晚間到周六3500公尺以上高山不排除有降雪機會。

李孟軒表示，周日開始，冷氣團減弱，氣溫稍微回升，溫度略上升2度，感受仍涼，冷空氣還沒走，下周一、下周二可能有華南水氣移入，不過後期預報仍有不確定性，屆時雨區比較廣，北部、東半部、中南部山區仍有局部短暫雨。