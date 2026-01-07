恐跌破5℃　估成首波寒流

▲做好保暖工作。（示意圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周四至周六清晨強冷空氣籠罩，逐日的清晨皆有再創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下），並成為入冬以來首波寒流。

強冷空氣持續籠罩

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日上午起乾冷空氣持續南下，各地先後轉晴，花東偶有零星少量飄雨的機率，白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後極寒冷，要注意保暖。

吳德榮說，周四至周六清晨強冷空氣籠罩，其強度雖僅與前波相近，但因晴朗穩定，輻射冷卻的效應比前波強，逐日的清晨皆有再創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下），並成為入冬以來首波寒流（寒流定義：台北測站≦10度）的機率。

挑戰入冬首波寒流

吳德榮指出，而要特別叮嚀的是，這波強冷空氣天氣晴冷，白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後極寒冷，逐日的清晨常有局部地區再創低溫，日夜的變化劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心關照，以保安康。

吳德榮表示，至於高山的降雪？此波強冷空氣2000公尺以上高山，雖仍可降至零度以下，但缺水氣，降雪條件不佳，無需過度期待。

吳德榮分析，最新模式模擬顯示，周六白天至下周二持續晴朗穩定，下周一、下周二冷空氣漸弱幅度雖較大，白天氣溫也明顯回升，但連4天早晚持續有強輻射冷卻，帶來清晨的極低溫，日夜溫差很大仍需注意。