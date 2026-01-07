　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晨8.5℃冷吱吱　下波變天時間曝

（圖／氣象署）

▲今晨溫度分布圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

冷吱吱！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市石碇的8.5度。氣象署預報員曾昭誠表示，今天到周六每天清晨各地氣溫比較低，預估中部以北、宜蘭10-12度；周六晚到周日東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨。

16縣市陸上強風特報

氣象署發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周四晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，強烈冷氣團持續影響，今天起降雨更趨緩，今天、周四桃園以北有零星降雨，東半部有零星短暫雨；周五、周六東半部、恆春半島有零星短暫雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

強烈冷氣團周末減弱

曾昭誠說，今天到周六每天清晨各地氣溫比較低，有不同程度的輻射冷卻，預估中部以北、宜蘭10-12度，南部、台東13-16度，部分空曠地區會更低；今天、周四北部白天高溫13-15度，周末有機會接近20度。

曾昭誠表示，強烈冷氣團到周五至周六白天逐漸減弱；周六晚到周日東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
急凍探6℃　最冷時刻還沒到
快訊／國1死亡車禍！　女駕駛搶救無效亡
快訊／飛官辛柏毅失聯14hrs！　母拄拐杖現身
快訊／回收32元電鍋送拾荒婦　檢方、清潔員不上訴...判刑確
《驚聲尖笑》女星離奇亡！　身體驚見外傷
30歲OL沒運動「只改變早餐」瘦5kg！醫驚：脂肪肝全消失了
羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美　她粉絲1年狂掉1.3
冷到沒完沒了　回溫時間曝
大谷翔平2026年「最強運勢」連奪第一！觀眾驚嘆：哪裡都是主
F-16飛官失聯逾12小時！愛妻崩潰哭腫眼　家屬求全國集氣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

暖暖包別握手上！醫學博士曝「黃金部位」　貼對全身暖活

急凍探6℃　最冷時刻還沒到

外送專法三讀通過　消基會董事長：消費者成最大輸家

外送專法通過「平台警告漲5％」　5萬外送員失業

冷到沒完沒了　回溫時間曝

扯！台中榮總「無照醫療廠商」執刀手術　醫師納涼：會痛要講

必勝客突PO拆招牌短片「珍重再見」　真相公布挨轟反感

今冬最大挑戰！　連3天凍番薯

恐跌破5℃　估成首波寒流

今晨8.5℃冷吱吱　下波變天時間曝

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

馬杜洛穿囚衣拒認4大指控　當庭喊清白：我還是總統！

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

暖暖包別握手上！醫學博士曝「黃金部位」　貼對全身暖活

急凍探6℃　最冷時刻還沒到

外送專法三讀通過　消基會董事長：消費者成最大輸家

外送專法通過「平台警告漲5％」　5萬外送員失業

冷到沒完沒了　回溫時間曝

扯！台中榮總「無照醫療廠商」執刀手術　醫師納涼：會痛要講

必勝客突PO拆招牌短片「珍重再見」　真相公布挨轟反感

今冬最大挑戰！　連3天凍番薯

恐跌破5℃　估成首波寒流

今晨8.5℃冷吱吱　下波變天時間曝

親人過世彰化男獨扛62萬喪葬費　唯一繼承人裝沒事...挨告結果曝

F-16戰機花蓮外海失聯　民進黨南投縣長提名記者會確定延期

快訊／國1北上361k追撞！女駕駛追撞水泥車再撞護欄　搶救無效亡

快訊／飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

快訊／回收32元電鍋送拾荒婦　檢方、清潔員不上訴...一審判刑確定

屏東嬤急得團團轉　內埔警20分鐘找回「失蹤」機車

《驚聲尖笑》女星家中離奇死亡！「身體驚見外傷」　死前失聯多日

台積電跌40元至1665　台股跌164點後收斂逾百點

「TOYOTA預告1月新車」有大驚喜！全新2.0升渦輪量產車即將問世

暖暖包別握手上！醫學博士曝「黃金部位」　貼對全身暖活

【工讀生不演了】台灣黑熊直立散步！站累了直接一屁股坐下擺爛XD

生活熱門新聞

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

金色三麥日本便宜賣　董事長親自道歉

今冬最大挑戰！　連3天凍番薯

今晨8.5℃冷吱吱　下波變天時間曝

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／高雄深夜「極淺層地震」！　最大震度3級

桃園男大生上課昏迷　心因性猝死放棄治療

冷到沒完沒了　回溫時間曝

恐跌破5℃　估成首波寒流

必勝客突PO文珍重再見　真相公布挨轟

配眼鏡「破萬元是盤子嗎？」　一票人吵翻！視光系生解答

「年輕人不買車」錢都拿去享樂！網曝2原因

中榮「無照醫療廠商」執刀手術　醫師旁邊納涼看

勞工請假新制上路讓勞工安心請病假

更多熱門

相關新聞

凍一片白　鄭明典：看可多近寒流

凍一片白　鄭明典：看可多近寒流

中央氣象署今天（6日）下午持續發布17縣市低溫特報，新竹以北有持續10度或以下氣溫發生機率，受強烈大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，將出現連日低溫到周末，尤其中部以北、宜花今、明（7日）到8日（周四）整天都冷，低溫下探10度。前氣象局長鄭明典分析，影響台灣冷空氣的最冷部分主要來源，受分裂極渦影響，「到台灣還可能很冷！」這次要看氣溫可以多接近寒流。

快訊／18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

快訊／18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

今晨「中南部比北台冷」　原因曝光

今晨「中南部比北台冷」　原因曝光

急凍4天！　挑戰跌破5℃首波寒流

急凍4天！　挑戰跌破5℃首波寒流

快訊／8級強風！　越晚越冷最凍時間曝

快訊／8級強風！　越晚越冷最凍時間曝

關鍵字：

氣象氣象雲氣象署

讀者迴響

熱門新聞

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

空腹喝「高糖飲品」罹癌機率增　醫：正慢慢腐蝕大腸！

失聯飛官剛蜜月歸建2天！與上士妻服役花蓮基地

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

飛官辛柏毅失聯　親友不敢讓阿嬤知情

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面