今晨8.5℃冷吱吱　下波變天時間曝

冷吱吱！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市石碇的8.5度。氣象署預報員曾昭誠表示，今天到周六每天清晨各地氣溫比較低，預估中部以北、宜蘭10-12度；周六晚到周日東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨。

16縣市陸上強風特報

氣象署發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周四晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，強烈冷氣團持續影響，今天起降雨更趨緩，今天、周四桃園以北有零星降雨，東半部有零星短暫雨；周五、周六東半部、恆春半島有零星短暫雨。

強烈冷氣團周末減弱

曾昭誠說，今天到周六每天清晨各地氣溫比較低，有不同程度的輻射冷卻，預估中部以北、宜蘭10-12度，南部、台東13-16度，部分空曠地區會更低；今天、周四北部白天高溫13-15度，周末有機會接近20度。

曾昭誠表示，強烈冷氣團到周五至周六白天逐漸減弱；周六晚到周日東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨。