　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

朝沐和安診所新年洞察：海芙音波媚必提掀多層狀態保養新浪潮

▲▼朝沐和安診所,海芙音波媚必提,新年洞察。（圖／朝沐和安診所提供）

▲蔡淑臻連續代言海芙音波媚必提，能量穩定、效果有感，是長期狀態管理的信任之選。（圖／朝沐和安診所提供，下同）

生活中心／綜合報導

農曆年倒數，醫美保養需求迎來最高峰。強調「省時、有感、幾乎不用恢復期」的非侵入式療程，成為消費者詢問度最高的選項；社群與搜尋平台上，也頻繁出現「2025值得做的醫美療程」等熱門關鍵字，顯示民眾將年末保養視為跨年前的臉部狀態更新時機，希望以更緊緻自然的輪廓與穩定透亮的膚況迎接新年。

朝沐和安診所竹北高鐵院的姚筱楓院長觀察到，近兩年臉部老化與輪廓精修的需求已呈現年齡層下修趨勢。過往常見於40+族群在意的問題，如今在30歲以下族群的諮詢比例顯著上升，尤其以下顎線鬆弛、雙下巴脂肪堆積與眼周輪廓下垂為最常被同時提出的三大在意問題，顯示醫美保養已從熟齡修補轉向年輕族群的提前管理與長期投資。姚筱楓院長指出，現代消費者的醫美觀念已從過往「局部改善」逐步轉向「做對一項、效果自然」的療程期待。在此趨勢下，海芙音波媚必提以高密度微脈衝技術與完整治療深度，成為臨床上兼具效率與體驗舒適的代表性選擇。

與傳統音波療程相比，海芙音波媚必提的微脈衝技術可將標準模式的17個熱凝結點細分為417個微熱凝結點，讓能量在組織內加熱更密集、熱能累積更一致、改善層次更全面，在不形成表皮傷口的前提下，即可達成輪廓線拉提、肌膚緊實提升並同步輔助脂肪溶解等效果。更特別的是，海芙音波媚必提另一亮點的圓周探頭，可以讓治療時形成更均勻、無死角的環狀覆蓋，尤其在額頭、眼周、顴骨、下巴等轉折曲面較多且精細的區域，幫助治療精準佈點，讓效果呈現更協調、自然且無死角的立體緊實感。

姚筱楓院長進一步指出，消費者對療程的期待已不僅是輪廓緊緻與線條上提，更希望治療後的肌膚狀態穩定、視覺透亮自然。在這樣的需求轉變下，海芙音波媚必提也推出專屬的DSB保濕透亮精華，此精華內含多達37種的美白成分，透過海芙音波媚必提的超音波震動傳遞至基底，可幫助膚質改善、達成拉提有感、膚況有光、狀態更完整的全臉保養。

▲▼朝沐和安診所,海芙音波媚必提,新年洞察。（圖／朝沐和安診所提供）

▲朝沐和安診所環境溫馨、注重隱私，讓療程在安心與舒適中自然發生。

「變美不該有對抗感，而是把狀態留在對的時間裡。」面對習慣性忙碌、常因高壓節奏而忽略自身保養需求的族群，朝沐和安診所竹北高鐵院 以「健康、自然、安心並行」為核心理念，打造能與生活節奏共存的保養視角。診所專注於肌膚與輪廓的協調性與穩定維持表現，讓消費者在年末社交密集、高曝光場合與日常工作交織的情境中，也能保有舒適、自然且耐看的狀態延續力。姚筱楓院長認為，真正的狀態管理不是暫停生活，而是讓改善悄然發生於細節層次、自然呈現於視覺表現，讓健康與自然的美感安心綻放、穩定延續，成為跨年之後依然耐看的自我底氣。

▲▼朝沐和安診所,海芙音波媚必提,新年洞察。（圖／朝沐和安診所提供）

▲朝沐和安美學團隊，專業細膩，以溫柔而精準的視角打造自然緊緻的輪廓與膚質。

朝沐和安診所官網

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因
快訊／元旦落海失聯　遺體7天後找到了
結帳要找載具！iPhone「實用1功能」秒跳出　一票人驚：超

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

把狀態留在對的時間裡　蔡淑臻談海芙電音雙波的全層保養

上班族「遇不合理規定」為何吞下去？過來人嘆：躺平是很好的反抗

影視神曲洗榜、跨語聽歌成日常　KKBOX揭2025台灣樂迷真實樣貌

不是外套！路上一堆人「1保暖穿搭」　網秒懂解答：穿2次才會洗

強烈冷氣團影響到明天　周五輻射冷卻留意日夜溫差大

年薪150萬也不敢生　他嘆「中產在消失」：往上爬才知是真的

【廣編】愛拼才會贏！世紀民生深耕高齡關懷　攜手歌王葉啟田守護長輩行動力

小黃司機狂讚「中國支付方便」　他想用Apple Pay付錢！結果傻眼了

台南大員皇冠假日推〈冬蘊南漁〉　溫潤南方海味暖胃也暖心

韓國人曝1特徵「是100%台人」！超愛這吉祥物：產品有牠就想買

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

上班族「遇不合理規定」為何吞下去？過來人嘆：躺平是很好的反抗

影視神曲洗榜、跨語聽歌成日常　KKBOX揭2025台灣樂迷真實樣貌

不是外套！路上一堆人「1保暖穿搭」　網秒懂解答：穿2次才會洗

強烈冷氣團影響到明天　周五輻射冷卻留意日夜溫差大

年薪150萬也不敢生　他嘆「中產在消失」：往上爬才知是真的

【廣編】愛拼才會贏！世紀民生深耕高齡關懷　攜手歌王葉啟田守護長輩行動力

小黃司機狂讚「中國支付方便」　他想用Apple Pay付錢！結果傻眼了

台南大員皇冠假日推〈冬蘊南漁〉　溫潤南方海味暖胃也暖心

韓國人曝1特徵「是100%台人」！超愛這吉祥物：產品有牠就想買

快訊／17縣市低溫特報　6地「非常寒冷」入夜探10℃

四大天王合體夢碎！　羅志祥點破關鍵「昔嘗試過」：不會有人理

聯邦快遞台灣總部全新升級　強化台灣在拓展亞洲區域網絡中的角色

記憶體廠旺宏連4根漲停　獲利提前開獎「單月轉虧為盈」

基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

「小英男孩」鄭亦麟涉貪300萬交保　北檢抗告遭駁回確定

胡椒廚房首間餐廳型門市明天開幕　牛肉飯買1送1

中國A股2025年新開戶總數年增9.75%

冬天腸胃老是不舒服？「三招」順暢秘訣一次懂

葉舒華高冷女王氣場全開！同款香水散發誘人魅惑氣息

屏東縣南榮國中「年輕的心」藝術公演　一開場就被圈粉

Sandy私下超會精打細算　超市前撿貼紙：可以換鍋子欸！

生活熱門新聞

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

外送專法通過「平台警告漲5％」　5萬外送員失業

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／金色三麥「台灣比日本貴」挨批　業者：停賣瓶裝蜂蜜啤酒

不是請特休！被資遣同事「一周休4天不扣薪」

結帳要找載具！iPhone「實用1功能」秒跳出

金色三麥日本便宜賣　董事長親自道歉

定存全解掉！70萬All in「超穩1檔ETF」網看傻

預言台積電赴美股價跌破500　台大學者疑刪文

中榮「無照醫療廠商」執刀手術　醫師旁邊納涼看

急凍探6℃　最冷時刻還沒到

冷到沒完沒了　回溫時間曝

今冬最大挑戰！　連3天凍番薯

不只冷爆！南部人「昨晚集體崩潰」：根本像颱風了

更多熱門

相關新聞

專業醫師揭台韓醫美差異　慎防低價海外療程風險

專業醫師揭台韓醫美差異　慎防低價海外療程風險

隨著醫美技術普及，非侵入式的音波療程成為許多人維持年輕與改善膚質的定期保養。音波保養是透過聚焦式超音波原理，將能量精準傳導至肌膚各層次，肌膚受熱後不僅能拉提緊緻，視覺上也能看起來更年經、精神。

陳美鳳代言海芙音波媚必提　雙波坐鎮君綺醫美

陳美鳳代言海芙音波媚必提　雙波坐鎮君綺醫美

全民夯醫美！　海芙音波媚必提2024年必學保養對策

全民夯醫美！　海芙音波媚必提2024年必學保養對策

58金鐘後　全網跪求蔡淑臻快交出保養祕方

58金鐘後　全網跪求蔡淑臻快交出保養祕方

關鍵字：

朝沐和安診所海芙音波媚必提新年洞察

讀者迴響

熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面