朝沐和安診所新年洞察：海芙音波媚必提掀多層狀態保養新浪潮

▲蔡淑臻連續代言海芙音波媚必提，能量穩定、效果有感，是長期狀態管理的信任之選。（圖／朝沐和安診所提供，下同）

生活中心／綜合報導

農曆年倒數，醫美保養需求迎來最高峰。強調「省時、有感、幾乎不用恢復期」的非侵入式療程，成為消費者詢問度最高的選項；社群與搜尋平台上，也頻繁出現「2025值得做的醫美療程」等熱門關鍵字，顯示民眾將年末保養視為跨年前的臉部狀態更新時機，希望以更緊緻自然的輪廓與穩定透亮的膚況迎接新年。

朝沐和安診所竹北高鐵院的姚筱楓院長觀察到，近兩年臉部老化與輪廓精修的需求已呈現年齡層下修趨勢。過往常見於40+族群在意的問題，如今在30歲以下族群的諮詢比例顯著上升，尤其以下顎線鬆弛、雙下巴脂肪堆積與眼周輪廓下垂為最常被同時提出的三大在意問題，顯示醫美保養已從熟齡修補轉向年輕族群的提前管理與長期投資。姚筱楓院長指出，現代消費者的醫美觀念已從過往「局部改善」逐步轉向「做對一項、效果自然」的療程期待。在此趨勢下，海芙音波媚必提以高密度微脈衝技術與完整治療深度，成為臨床上兼具效率與體驗舒適的代表性選擇。

與傳統音波療程相比，海芙音波媚必提的微脈衝技術可將標準模式的17個熱凝結點細分為417個微熱凝結點，讓能量在組織內加熱更密集、熱能累積更一致、改善層次更全面，在不形成表皮傷口的前提下，即可達成輪廓線拉提、肌膚緊實提升並同步輔助脂肪溶解等效果。更特別的是，海芙音波媚必提另一亮點的圓周探頭，可以讓治療時形成更均勻、無死角的環狀覆蓋，尤其在額頭、眼周、顴骨、下巴等轉折曲面較多且精細的區域，幫助治療精準佈點，讓效果呈現更協調、自然且無死角的立體緊實感。

姚筱楓院長進一步指出，消費者對療程的期待已不僅是輪廓緊緻與線條上提，更希望治療後的肌膚狀態穩定、視覺透亮自然。在這樣的需求轉變下，海芙音波媚必提也推出專屬的DSB保濕透亮精華，此精華內含多達37種的美白成分，透過海芙音波媚必提的超音波震動傳遞至基底，可幫助膚質改善、達成拉提有感、膚況有光、狀態更完整的全臉保養。

▲朝沐和安診所環境溫馨、注重隱私，讓療程在安心與舒適中自然發生。

「變美不該有對抗感，而是把狀態留在對的時間裡。」面對習慣性忙碌、常因高壓節奏而忽略自身保養需求的族群，朝沐和安診所竹北高鐵院 以「健康、自然、安心並行」為核心理念，打造能與生活節奏共存的保養視角。診所專注於肌膚與輪廓的協調性與穩定維持表現，讓消費者在年末社交密集、高曝光場合與日常工作交織的情境中，也能保有舒適、自然且耐看的狀態延續力。姚筱楓院長認為，真正的狀態管理不是暫停生活，而是讓改善悄然發生於細節層次、自然呈現於視覺表現，讓健康與自然的美感安心綻放、穩定延續，成為跨年之後依然耐看的自我底氣。

▲朝沐和安美學團隊，專業細膩，以溫柔而精準的視角打造自然緊緻的輪廓與膚質。

朝沐和安診所官網