明晚變天！極冷空氣「暴力降溫18度」　各地急凍1字頭

▲明天將有鋒面通過，強烈冷氣團周四接力南下，天氣轉為濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(5日)溫暖如夏，高溫上看34度，不過明天晚間將有鋒面通過，周四強烈冷氣團接力攻占，北部高溫將一路從今天32度下墜到周四14度，溫差達18度，北部低溫更下探11度，局部空曠地區可能更冷跌破10度，周五、周六3500公尺以上高山有機會降雪。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今天大部分地區可見陽光，白天溫暖如夏，明天開始天氣明顯轉變，受鋒面南下影響，從北到南出現陣雨，後面強烈大陸冷氣團接力，明天清晨北部轉涼，隨冷空氣往中南部，下半天中部南部也會陸續轉涼，這波強烈冷氣團預計要到周日白天才會減弱，未來幾天天氣濕冷。

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今天各地可見陽光，不過伍婉華表示，華中有一道鋒面，預估明天晚上通過台灣，隨鋒面通過，明天北部、中部、南部轉短暫陣雨，周四鋒面離開，北方強烈冷氣團南下影響周四、周五，甚至周五、周六另一波冷空氣南下，影響到周日清晨，周日白天北方高壓到達日本，溫度逐漸回升。

伍婉華表示，這波天氣變化最顯著就是溫度，今天白天暖如夏、北部、中南部台東高溫33到34度，宜蘭、花蓮29度，中南部內陸、台東可能有局部高溫；明天隨鋒面通過，明天清晨開始北部溫度轉涼，溫度將一路下降，越晚越冷，中南部、花東明天中午後過也會降溫，中午前中南部仍暖。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

周四強烈冷氣團攻占，伍婉華指出，周四各地溫度比明天更冷，北部今天高溫32度，明天清晨23度，周四高溫14度；中南部明天高溫30到31度，周四下降到20到23度，中部約20度，南部23度，冷空氣持續影響下，高溫都會在20度以下。

伍婉華說明，這段時間低溫，馬祖約8度，金門、北部、東北部11度，中部、花蓮13度，其他14到15度，沿海空曠地區會更冷。

降雨趨勢方面，伍婉華指出，今各地可見陽光，午後南部、中部山區有局部短暫降雨，明天開始，鋒面靠近，鋒面前雲帶若提早南下，北部今晚到明天會有降雨，其他各地也陸續會有雨。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

伍婉華表示，明天鋒面離開，華南雲雨區接續影響，水氣比較多，周四降雨明顯，北部、東北部有短暫陣雨，澎金馬也有局部短暫雨，華南雲雨周五逐漸離開，水氣開始變少，周日白天冷氣團減弱，僅北部、東半部有短暫降雨，中南部、澎湖、金門、馬祖有零星短暫降雨。

降雪機會方面，伍婉華表示，周五到周六若在低溫和水氣可配合下，3500公尺以上高山有結冰或降雪機會。