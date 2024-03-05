冬季僅24天降雨！創史上第3少　氣溫19.4度「比平均高0.7度」

▲氣象署氣象預報中心主任陳怡良。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

去年地球歷經最熱的一年，氣象署表示，上一季冬季台灣整體偏暖，氣溫19.4度，比平均值高出0.7度，為史上第6暖冬天；累積雨量也是第5少，冬季降雨日數24天，則是史上降雨日第3少冬季。

中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良表示，過去1季(112年12月至113年2月)冬季，溫度上冷暖交替頻繁，期間有6波強烈大陸冷氣團或寒流等影響，其餘冷暖交替，平均氣溫偏暖。

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回顧冬季，陳怡良指出，去年12月全台偏暖，尤其中南部、東南部，今年1月西半部偏暖，東半部正常，2月也是偏暖為主，特別西半部山區和平地，整體全台偏暖為主，西半部和東半部尤其明顯，平均溫度19.4度，比平均值18.7度高出0.7度，為第6暖冬天。

▲上一季冬季為史上第6暖冬天。（圖／氣象署）

冬季受鋒面影響，迎風面北部、東半部容易有降雨，期間還有華南雲雨東移或北移影響，全台都有降雨情況，陳怡良指出，冬季雨量分布除北部、東半部外，偶有降雨擴及中南部。

陳怡良說明，根據冬季逐月累積降雨量，12月西部山區為正常偏多，東半部少雨，1月和2月全台顯示少雨，局部地區接近正常，整體冬季以少雨為主，局部山區趨於正常值，整體冬季平均160.3毫米，比平均值260.6毫米少，為第5少累積雨量冬季。

▲▼上一季冬季累積雨量史上第5少、降雨日史上第3少。（圖／氣象署）

冬季降雨日也偏少，陳怡良指出，上一季冬季有24天降雨日，少於平均值32.6天，比平均值少了8.6天，為第3少降雨日冬季。